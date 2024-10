Lewandowski skomentował stan zdrowia po meczu z Chorwacją. Krótko i dosadnie

Po kwadransie dobrej gry podopiecznych trenera Michała Probierza do głosu doszli Chorwaci. W 19. minucie fenomenalnym strzałem z woleja popisał się Borna Sosa . W 24. gola strzelił Petar Sučić, a kilkadziesiąt sekund później, bo błędzie bardzo niepewnego Pawła Dawidowicza , podwyższył Martin Baturina .

Liga Narodów. Lewandowski z asystą i wywalczył czerwoną kartkę

To właśnie za faul na napastniku FC Barcelona rywal został też ukarany czerwoną kartką . Bramkarz Livaković wyszedł daleko poza pole karne i wybił piłkę, ale potem, stawiając nogę, brutalnie trafił w nogę naszego zawodnika. Była 76. minuta. Polakom nie udało się jednak wykorzystać przewagi zawodnika i wynik już się nie zmienił .

Po meczu "Lewy" przechodząc przez strefę wywiadów, został zapytany co z jego nogą. Odparł krótko: "No, ok", ale szedł, wyraźnie utykając.