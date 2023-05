Piłkarze Barcy pozdrowili Rosjan

Lewandowski ocenił kontrowersyjne nagranie

Do sprawy ustosunkowali się już przedstawiciele Szachtara Donieck , którzy na Twitterze wystosowali specjalny apel do Roberta Lewandowskiego. "Robercie, czy uważasz taką sytuację za normalną? Jako kapitan reprezentacji Polski, kraju, który tak bardzo pomaga Ukrainie, musisz rozumieć skalę tragedii i absurd takiego czynu" - mogliśmy przeczytać na oficjalnym koncie Szachtara. O komentarz do słów Balde i Roberto poprosiliśmy więc Lewandowskiego, z którym rozmawialiśmy w Barcelonie w niedzielne popołudnie. 34-letni lider klasyfikacji strzelców La Ligi znany jest przecież z tego, że od miesięcy aktywnie włączał się w akcje wsparcia Ukrainy i Ukraińców.

- Dowiedziałem się o tym nagraniu po czasie i delikatnie mówiąc, byłem bardzo nim zaskoczony. Pytałem w klubie o tą sytuację i wiem, że nie było to oficjalne stanowisko, tylko wypowiedź podczas spotkania z mediami posiadającymi prawa transmisyjne do La Ligi - powiedział Interii Sport Lewandowski.



Polak dodał: "W takich sytuacjach często nie wie się nawet z kim się rozmawia. To oczywiście nie jest żadne wytłumaczenie, bo ewidentnie coś nie zostało dopilnowane i w efekcie wyszło bardzo źle. Jednocześnie z tego co wiem to klub zamierza podjąć jakieś działania w odpowiedzi na tę sytuację".