Lewandowski skandalicznie oszukany. Tak Barcelona straciła punkty. I zaczął się koszmar

Kacper Dąderewicz

Przez kilkanaście pierwszych kolejek sezonu 2024/25 FC Barcelona grała jak z nut. Zespół Hansiego Flicka dopiero co pokonał 4:0 Real Madryt na Santiago Bernabeu, a Robert Lewandowski rozegrał jeden ze swoich najlepszych meczów w barwach "Dumy Katalonii". Wówczas nic nie zapowiadało wielkiego kryzysu, który nadszedł w 13. kolejce. Wszystko zaczęło się od koszmarnego błędu VAR, którego ofiarą padł polski napastnik.

Dwóch piłkarzy walczy o piłkę podczas meczu piłki nożnej, jeden w biało-niebieskim stroju, drugi w czarnym, intensywna rywalizacja widoczna na ich twarzach.
Robert Lewandowski w meczu z Realem Sociedad Juan Manuel Serrano Arce/Getty ImagesGetty Images

W 11. kolejce ligi hiszpańskiej w sezonie 2024/25 FC Barcelona pokonała Real Madryt aż 4:0. Spotkanie to odbyło się na Santiago Bernabeu, więc tak wysokie zwycięstwo smakowało wyjątkowo.

Robert Lewandowski zdobył w tamtym meczu dwa gole, a był bardzo bliski skompletowania hat-tricka. Ostatecznie, mimo zmarnowania jednej znakomitej szansy, mógł być z siebie bardzo zadowolony - zaliczył bowiem jeden z najlepszych meczów podczas swojego pobytu w Barcelonie. A może i najlepszy.

Wówczas nic nie zwiastowało tego, co miało nadejść, czyli wielkiego kryzysu, który rzucił cień na wszystkie małe sukcesy osiągnięte przez Barcelonę do listopada.

Wszystko zaczęło się od 13. kolejki i meczu z Realem Sociedad San Sebastian na Estadio Anoeta, który został rozegrany 10 października 2024 roku.

Już w 13. minucie tamtego spotkania Robert Lewandowski zdobył gola na 1:0, ale wtedy do akcji wkroczył VAR.

VAR pomylił buty. Polak okradziony z gola. Tak zaczęło się piekło Barcelony

Gol Polaka ostatecznie nie został uznany z powodu spalonego. I wybuchł wielki skandal.

Okazało się bowiem, że podczas wideoweryfikacji... technologia pomyliła buty piłkarzy. Kadr został źle zinterpretowany i ostatecznie oceniono tę sytuację jako ofsajd Polaka. Ten błąd był oczywisty, ale wówczas nie został wyłapany i poprawiony przez sędziego w wozie.

Gol Lewandowskiego został nieuznany, co odbiło sie bardzo szerokim echem jako skandaliczna kradzieć. FC Barcelona ostatecznie przegrała to spotkanie. I zaczął się dramat.

Od tego meczu rozpoczął się bardzo głęboki kryzys, w wyniku którego FC Barcelona straciła pozycję lidera. Przewaga Realu Madryt robiła się coraz więsza.

Remis z Celtą Vigo, porażka z Las Palmas, zwycięstwo z Mallorcą, remis z Betisem, porażka z Leganes i porażka z Atletico Madryt - tak prezentowały się rezultaty meczów Barcy po przegranej z Realem Sociedad.

Kryzys został zażegnany dopiero w styczniu po Superpucharze Hiszpanii. Zbiegło się to w czasie z wejściem do pierwszego składu Wojciecha Szczęsnego. Z Polakiem w bramce FC Barcelona zanotowała serię wielu zwycięstw i ostatecznie sięgnęła po wszystkie możliwe trofea na krajowym podwórku.

18 stycznia 2026 roku FC Barcelona znowu zagra na Estadio Anoeta i będzie chciała zrewanżować się Baskom za tamtą bolesną porażkę. Spotkania na tym obiekcie nigdy nie są dla "Dumy Katalonii" łatwe, ale tym razem Baskowie są w znacznie gorszej dormie niż przed rokiem.

