Robert Lewandowski już wielokrotnie dawał do zrozumienia, na przestrzeni czasu, nierzadko przy okazji dużych wydarzeń, jak chociażby ostatniego spektakularnego ruchu, czyli transferu z Bayernu Monachium do FC Barcelona , jak ewoluował nie tylko jako piłkarz, ale także człowiek.

"Nieznany" Robert Lewandowski. "Gadaliśmy, jakby nie było kamer"

Kapitan reprezentacji Polski przeszedł bardzo długą drogę od chudziutkiego chłopca, z kompleksami, o pseudonimie Bobek , do prawdziwej maszyny - sportowca o modelowej sylwetce i nieprawdopodobnym rozwoju piłkarskim. Dziś Lewandowski stanowi o sile Barcelony, raz po raz jest komplementowany przez trenera Xaviego Hernandeza , do niedawna genialnego piłkarza, który publicznie nie karci Polaka, nawet gdy ten przestaje strzelać gole z niebywałą regularnością. Podkreśla wtedy nieprzecenioną rolę, jaką nasz zawodnik odgrywa na boisku , dzięki czemu partnerzy z zespołu mają więcej miejsca na rozwinięcie skrzydeł.