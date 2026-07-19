Lewandowski się nie wahał. To im kibicuje w finale mundialu, jest nagranie

Wolny czas kapitan reprezentacji Polski spędza w wyjątkowy sposób. Postanowił on opuścić swoje nowe miejsce zamieszkania i wybrać się do Nowego Jorku na hitowo zapowiadające się starcie Argentyńczyków z Hiszpanami. "Jako zwycięzca nagrody FIFA Best mam możliwość korzystania z tego typu zaproszeń dożywotnio" - mówił na łamach WP SportoweFakty. I jeszcze zanim zajął odpowiednie miejsce na trybunach, zatrzymali go na moment dziennikarze.

Warszawianin otrzymał dwa pytania. Pierwsze dotyczyło drużyny, którą wspiera w boju o najcenniejsze piłkarskie trofeum reprezentacyjne. "Nie wiem, kto jest faworytem, ale mam więcej kolegów z reprezentacji Hiszpanii i dlatego spodziewam się zwycięstwa Hiszpanii" - powiedział Polak w filmie dostępnym na profilu Radio La Red - AM 910 na platformie X.

"To, co robi teraz w swoim wieku, jest spektakularne, ale drużyna gra dla niego i myślę, że Leo może grać na swoim poziomie. To niesamowity zawodnik, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że to kolejny finał w jego karierze" - dodał w temacie Leo Messiego.

Więcej informacji wkrótce.

Rozwiń

Robert Lewandowski Adrian Slazok East News

Robert Lewandowski AFP

Trofeum mistrzostw świata w piłce nożnej, o które powalczą reprezentacja na mundialu 2026 FABRICE COFFRINI AFP





Chiny - Brazylia. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport