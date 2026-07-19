Lewandowski się nie wahał. To im kibicuje w finale mundialu, jest nagranie
Robert Lewandowski wraz wieloma znanymi postaciami gościł w niedzielę na finale tegorocznego mundialu. Obecność kapitana naszej reprezentacji nie uszła uwadze dziennikarzy. Ci zaczepili go tuż przed pierwszym gwizdkiem spotkania prowadzonego przez Slavko Vinicicia. Nowy nabytek Chicago Fire wprost wskazał na reprezentację, której kibicuje. Dodatkowo w ciepłych słowach wypowiedział się na temat Leo Messiego.
Wolny czas kapitan reprezentacji Polski spędza w wyjątkowy sposób. Postanowił on opuścić swoje nowe miejsce zamieszkania i wybrać się do Nowego Jorku na hitowo zapowiadające się starcie Argentyńczyków z Hiszpanami. "Jako zwycięzca nagrody FIFA Best mam możliwość korzystania z tego typu zaproszeń dożywotnio" - mówił na łamach WP SportoweFakty. I jeszcze zanim zajął odpowiednie miejsce na trybunach, zatrzymali go na moment dziennikarze.
Warszawianin otrzymał dwa pytania. Pierwsze dotyczyło drużyny, którą wspiera w boju o najcenniejsze piłkarskie trofeum reprezentacyjne. "Nie wiem, kto jest faworytem, ale mam więcej kolegów z reprezentacji Hiszpanii i dlatego spodziewam się zwycięstwa Hiszpanii" - powiedział Polak w filmie dostępnym na profilu Radio La Red - AM 910 na platformie X.
"To, co robi teraz w swoim wieku, jest spektakularne, ale drużyna gra dla niego i myślę, że Leo może grać na swoim poziomie. To niesamowity zawodnik, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że to kolejny finał w jego karierze" - dodał w temacie Leo Messiego.
Więcej informacji wkrótce.