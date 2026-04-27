Lewandowski się nie wahał. Tak zareagował na prośbę walczącej z rakiem Mai

Podczas samego streama udało się zebrać 250 mln złotych. Wpłacanie na zbiórkę wciąż jest możliwe i kwota tylko rośnie. W akcję zaangażowało się wielu polskich sportowców, w w tym również piłkarzy - Wojciech Szczęsny dotrzymał słowa ws. nagrania TikToka z Yamalem, a Jan Bednarek zaprosił podopiecznych fundacji na mecz reprezentacji Polski.

Robert Lewandowski i jego żona dość szybko zaangażowali się w zbiórkę na rzecz fundacji Cancer Fighters. Piłkarz postanowił nagrać TikToka, Łatwogang połączył się też z małżeństwem i zamienił z nimi kilka słów. Jak się później okazało, para postanowiła przekazać na rzecz fundacji milion złotych.

Po wszystkim oboje byli niezwykle dumni z tego, ile udało się zebrać i jak przebiegła cała akcja. Lewanowski stwierdził, że czuje się "dumny z bycia Polakiem", a jego małżonka zastanawiała się nad nowym wzorem tatuażu prostu ze wzoru na wlepkach i gadżetach Cancer Fighters.

Jedną z podopiecznych fundacji jest 11-letnia Maja. Jest też ona bohaterką i wokalistką w utworze "Diss na raka" i to od niej zaczęła się akcja Łatwoganga. Dziewczynka pojawiła się w studiu TVP Info i opowiedziała o sobie i swoich marzeniach.

W pewnym momencie Maja została zapytana o to, z jakim piłkarzem reprezentacji Polski chciałaby wyjść na murawę - podopieczni będą mieli zapewne taką okazję przy najbliższym spotkaniu. Dziewczynka bez zastanowienia wybrała Roberta Lewandowskiego.

Na odpowiedź piłkarza nie trzeba było długo czekać. W odpowiedzi na TikToka z zarejestrowaną rozmową z Mają, zawodnik odpisał: "Maja, załatwione". W ten sposób spełni jedno z dziecięcych marzeń.

Robert Lewandowski, w miniaturze Łatwogang na starcie akcji

Robert Lewandowski AFP

Bloki w meczu PGE Budowlani Łódź - Developres Rzeszów. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport