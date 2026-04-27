Lewandowski się nie wahał. Tak zareagował na prośbę walczącej z rakiem Mai

Anna Dymarczyk

Robert Lewandowski mocno włączył się w akcję Łatwoganga i w zbiórkę na rzecz fundacji Cancer Fighters. On i jego żona wpłacili na tę organizację milion złotych, a przy tym postarali się dać jak największy rozgłos zrzutce. Choć stream Łatwoganga zakończył się w niedzielę, wciąż jest o nim głośno. Jedna z podopiecznych fundacji, Maja, wyjawiła, jakie jest jej marzenie na antenie TVP Info. Lewandowski postanowił od razu zareagować.

Podczas samego streama udało się zebrać 250 mln złotych. Wpłacanie na zbiórkę wciąż jest możliwe i kwota tylko rośnie. W akcję zaangażowało się wielu polskich sportowców, w w tym również piłkarzy - Wojciech Szczęsny dotrzymał słowa ws. nagrania TikToka z Yamalem, a Jan Bednarek zaprosił podopiecznych fundacji na mecz reprezentacji Polski.

Robert Lewandowski i jego żona dość szybko zaangażowali się w zbiórkę na rzecz fundacji Cancer Fighters. Piłkarz postanowił nagrać TikToka, Łatwogang połączył się też z małżeństwem i zamienił z nimi kilka słów. Jak się później okazało, para postanowiła przekazać na rzecz fundacji milion złotych.

Po wszystkim oboje byli niezwykle dumni z tego, ile udało się zebrać i jak przebiegła cała akcja. Lewanowski stwierdził, że czuje się "dumny z bycia Polakiem", a jego małżonka zastanawiała się nad nowym wzorem tatuażu prostu ze wzoru na wlepkach i gadżetach Cancer Fighters.

Robert Lewandowski od razu odpowiedział Mai

Jedną z podopiecznych fundacji jest 11-letnia Maja. Jest też ona bohaterką i wokalistką w utworze "Diss na raka" i to od niej zaczęła się akcja Łatwoganga. Dziewczynka pojawiła się w studiu TVP Info i opowiedziała o sobie i swoich marzeniach.

W pewnym momencie Maja została zapytana o to, z jakim piłkarzem reprezentacji Polski chciałaby wyjść na murawę - podopieczni będą mieli zapewne taką okazję przy najbliższym spotkaniu. Dziewczynka bez zastanowienia wybrała Roberta Lewandowskiego.

Na odpowiedź piłkarza nie trzeba było długo czekać. W odpowiedzi na TikToka z zarejestrowaną rozmową z Mają, zawodnik odpisał: "Maja, załatwione". W ten sposób spełni jedno z dziecięcych marzeń.

