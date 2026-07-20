- Nie wiem, kto jest faworytem, ale mam więcej kolegów z reprezentacji Hiszpanii i dlatego spodziewam się zwycięstwa Hiszpanii - powiedział Robert Lewandowski jeszcze przed rozpoczęciem finału mistrzostw świata w nagraniu opublikowanym przez Radio La Red - AM 910.

Ostatnie 4 lata kapitan reprezentacji Polski spędził wszak w Barcelonie, a na murawie MetLife Stadium o tytuł najlepszej drużyny na świecie walczyło wielu jego dobrych znajomych z szatni, jak choćby Lamine Yamal, Dani Olmo, Pedri czy strzelec zwycięskiego gola - Ferran Torres.

Bramka 26-latka na wagę mistrzostwa świata doprowadziła do wybuchu euforii na stadionie w sektorach zajmowanych przez fanów ekipy z Półwyspu Iberyjskiego. Nie inaczej było w loży VIP, w której zasiadły legendy hiszpańskiego futbolu i w której znalazł się także Robert Lewandowski. Nasz reprezentant nie hamował swojej radości.

Finał MŚ 2026. Tak Robert Lewandowski zareagował na gola Ferrana Torresa

Nagranie z Robertem Lewandowski w roli głównej opublikował w sieci profil TVP Sport. Gdy tylko piłka zatrzepotała w siatce, 37-latek zaczął bić brawo, a następnie szeroko się uśmiechał, nie kryjąc radości.

Wokół niego rozgorzało natomiast istne szaleństwo, a decydującego - jak się okazało - gola świętowały same tuzy. Byli to między innymi: Sergio Ramos, Jesus Navas, Carles Puyol, Iker Casillas, Xavi Hernandez, David Villa czy Andres Iniesta - który dał Hiszpanii puchar świata swoim golem w dogrywce w 2010 roku. Teraz jego tropem podążył inny zawodnik Barcelony - wspomniany już Ferran Torres.

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Sam Robert Lewandowski mógł pojawić się na finałowym starciu ze względu na szczególny przywilej ze strony FIFA. - Jako zwycięzca nagrody FIFA Best mam możliwość korzystania z tego typu zaproszeń dożywotnio - stwierdził ostatnio "Lewy" cytowany przez serwis WP Sportowe Fakty.

Robert Lewandowski Grzegorz Wajda East News

Robert Lewandowski Photo by DAVID ALIAGA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP AFP

Lamine Yamal Florencia Tan Jun AFP





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