Lewandowski ściąga do Hiszpanii kolejnych Polaków. W Katalonii wielkie oburzenie

Lewandowski nabył kolejną nieruchomość. Tutaj ma zamieszkać z najbliższymi

Hiszpańskie media spekulują, że 36-latek właśnie tam zdecyduje się zamieszkać z rodziną po zakończeniu kariery. O jego planach świadczyć ma gruntowna przebudowa nabytej rezydencji. Co ciekawe, remontem generalnym zajmują się wyłącznie pracownicy z Polski .