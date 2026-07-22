Robert Lewandowski po wielu latach występów w niemieckiej i hiszpańskiej ekstraklasie zdecydował się na poważne zmiany w życiu zawodowym i podpisał kontrakt z Chicago Fire rywalizującym w Major League Soccer. W pierwszej połowie lipca kapitan piłkarskiej reprezentacji Poslki spakował walizki, opuścił Europę i zameldował się w Ameryce Północnej. Jego małżonka oraz córki - zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami, które pojawiały się w mediach - dołączą do niego dopiero za kilka tygodni.

W jednym z ostatnich postów opublikowanych w mediach społecznościowych Anna wyznała, że przed przeprowadzką do Chicago musi ona domknąć wszystkie sprawy w Europie. "Dla wszystkich mocno zaangażowanych w moje życie... Dziękuję, że tak bardzo dbacie o moje sprawy prywatne. (...) Mówiąc o faktach: Mam intensywny czas. Dużo pracy, kolejne wielkie projekty i ciągły rozwój mojego studia. Od kilku dni razem z moim zespołem jesteśmy na szkoleniu biznesowym, żeby wejść na jeszcze wyższy poziom. (...) Eventy, szkolenia, treningi, przygotowania do Hyrox. Domykam sprawy w Barcelonie, żeby frunąć dalej. Praca, rozwój i stawianie na siebie. Działamy!" - przekazała.

Choć przebywa obecnie w Hiszpanii, myślami Lewandowska jest już w pewnym stopniu w Stanach Zjednoczonych. W środowy wieczór za pośrednictwem Insta Stories trenerka fitness przyznała, że zastanawia się już nad projektami, które mogłaby rozpocząć w Chicago. Niespodziewanie zwróciła się do internautów z prośbą o pomoc.

"Powoli, krok po kroku, przygotowujemy się do przeprowadzki do USA. Nie byłabym sobą, gdybym jeszcze nie zaczęła planować wielkich projektów w Chicago... ale szczegółami podzielę się dopiero wtedy, kiedy będzie odpowiedni moment. W międzyczasie, potrzebuję waszej pomocy! Czy moglibyście polecić swoje ulubione miejsca na treningi HYROX, barre, kluby biegowe, treningi długowieczności i treningi funkcjonalne w okolicy?" - dopytywała.

Anna Lewandowska zaapelowała do internautów z prośbą o pomoc Instagram/annalewandowska materiał zewnętrzny

Robert Lewandowski czeka na żonę i córki w Chicago. Nie marnuje czasu

Jak wyjawił jakiś czas temu Sebastian Staszewski, autor biografii "Lewego", Anna i córki do Roberta w Chicago dołączyć mają na przełomie lipca i sierpnia. Sam Lewandowski na ten moment mieszka w hotelu Waldorf-Astoria, jednak kontynuuje poszukiwania idealnego lokum dla swojej rodziny. "Podróżował po mieście i szukał mieszkania. Jeszcze go nie wybrał, ale ma już listę apartamentów, które będzie przeglądał. Rodzina ma dołączyć do niego na przełomie lipca i sierpnia, więc jeszcze trochę czasu jest" - przekazał dziennikarz.

Tymczasem Lewandowski miał już okazję "zasmakować" bajkowego życia w Stanach Zjednoczonych. W minioną niedzielę Polak zameldował się na MetLife Stadium i z loży VIP oglądał finał mistrzostw świata w piłce nożnej mężczyzn z udziałem Hiszpanii i Argentyny. Piłkarze Luisa de la Fuente w starciu tym po dogrywce pokonali "Alicelestes" 1:0 i po raz pierwszy od 2010 roku sięgnęli po mistrzostwo.

Anna i Robert Lewandowscy GJL/G3 Online/East News East News

Robert i Anna Lewandowscy William Volcov AFP

Robert i Anna Lewandowscy AKPA





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