Robert Lewandowski po transferze do FC Barcelony nie może narzekać na brak popularności, a kibice często "zaczepiają" Polaka, by z nim krótko porozmawiać lub zrobić wspólne zdjęcie. Swego czasu głośno było o fanie, który chciał przytulić snajpera "Dumy Katalonii", co zaskoczyło zawodnika.