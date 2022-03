Lewandowski rozstał się z Huaweiem. Wiadomo, ile stracił

Lewandowski postanowił przerwać współpracę z Huaweiem

Współpraca Roberta Lewandowskiego z chińską marką trwała od jesieni 2015 r. Wówczas został twarzą Huaweia na Europę Środkowo-Wschodnią, a także na Skandynawię.

Od 2018 r. produkty chińskiego giganta reklamowała także żona Roberta - Anna Lewandowska. Dwa lata temu doszło do jeszcze większego zacieśnienia współpracy - oto Lewandowski został twarzą Huaweia na całą Europę!

Ostatecznie Robert Lewandowski postanowił zerwać współpracę z Chińczykami, co ogłoszono wczoraj.

Lewandowski zerwał z Huaweiem. Gigantyczne pieniądze za roczny kontrakt!

Wysokość kontraktu była ściśle strzeżoną tajemnicą i nic dziwnego. Dziś zawartą w nim kwotę ujawnił dziennikarz WP Sportowych Faktów Piotr Koźmiński. Według niego, Lewandowski inkasował pięć milionów euro rocznie. To gigantyczna kwota.

Za codzienną grę w piłkę i reprezentowanie Bayernu "Lewy" otrzymuje 23 mln euro rocznie.

Z pięciu milionów euro od chińskiego Huaweia Lewandowski zdecydował się zrezygnować. Nie podał oficjalnie powodów, ale wiadomo, że głównym mogła być brutalna napaść Rosji na Ukrainę. Co z tym Huawei ma wspólnego? Chińska firma nadal robi interesy z Rosjanami i do dziś nie wyprowadziła swych przedstawicielstw z tego kraju, jak uczynił to poważny biznes Zachodu.

Huawei budzi kontrowersje nie od dziś. Dziennik "Daily Mail" poinformował, że Huawei miał przeszkolić 50 tys. rosyjskich ekspertów w walce z hakerami, którzy włamują się do ważnych rosyjskich domen po napaści Rosji na Ukrainę. Huawei dementował te doniesienia.





Lewandowski pokazał nie po raz pierwszy, że są rzeczy ważniejsze niż pieniądze

Robert Lewandowski i jego doradcy, na czele z Tomaszem Zawiślakiem uznali, że dalsza współpraca z Huaweiem jest bezcelowa. Lewandowski już nie pierwszy raz pokazuje, że są sprawy ważniejsze od pieniędzy. Jeszcze nikomu nie śniło się, że FIFA zawiesi Rosję, gdy - wraz z innymi reprezentantami Polski - odmówił gry przeciwko niej, w związku z napaścią reżimu Władymira Putina na Ukrainę.

- Lewandowski praktycznie nie mógł inaczej postąpić. Huawei ciążył na jego wizerunku do dawna. Ale teraz sytuacja jest tak zero-jedynkowa a skala problemu tak potężna i poważna, że dalsze trwanie przy tej marce narobiłoby mu nieodwracalnych szkód - napisał na Twitterze ekspert w zakresie marketingu sportowego Grzegorz Kita.

Huawei zareagował oświadczeniem, w którym "żałuje zakończenia partnerstwa z Robertem Lewandowskim". - Doceniamy naszą długoletnią współpracę i życzymy mu samych sukcesów w przyszłości - napisała chińska firma.

Michał Białoński, Interia