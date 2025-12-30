Lewandowski rozpętał burzę. W Barcelonie już nie wytrzymali, "niegodne"
Kiedy Robert Lewandowski jasno dał do zrozumienia w ostatniej rozmowie z Bogdanem Rymanowskim, że informacje o prośbie Barcelony, aby nie strzelał już więcej bramek, są prawdziwe, można było spodziewać się burzy zarówno w Niemczech, jak i Hiszpanii. I nadeszła ona błyskawicznie. Katalończycy nie przebierali w słowach "niedorzeczne i niegodne".
Goszcząc Sebastiana Staszewskiego w Barcelonie, Joan Laporta z pewnością nie zakładał, że publikacja polskiego dziennikarza "Lewandowski. Prawdziwy", może odbić się tak szerokim echem również w Katalonii i uderzyć również w niego, a jednak.
Autor nieautoryzowanej biografii ujawnił, że według jego informacji, opozycja Laporty ma zamiar użyć argumentu o prośbie dotyczącej niestrzelania goli przez roberta Lewandowskiego, aby uderzyć w obecnie urzędującego prezydenta klubu. To jednak nie koniec złych wieści dla Laporty, bo teraz pojawił się cios z tamtejszych mediów.
W Barcelonie już nie wytrzymali. Burza przez Lewandowskiego, "niegodne"
Chodzi o publikację "Mundo Deportivo", które słysząc słowa Roberta Lewandowskiego u Bogdana Rymanowskiego, niejako potwierdzające, że władze klubu prosiły go o zaprzestanie strzelania, aby uniknąć płacenia bonusu Bayernowi, postanowiło rękami Xaviera Boscha skrytykować "Blaugranę" i to mocno.
Okazuje się, że już kilka tygodni przed publikacją Staszewskiego, dziennikarze pracujący w barcelońskim medium mieli identyczne informacje i postanowili zapytać władze klubu, czy to prawda. Szybko jednak w FC Barcelonie zaprzeczono. - Postanowiliśmy więc nie drążyć tej historii, ale miesiąc później sam Robert opowiedział o tej samej sytuacji, która wcześniej została wykluczona przez klub - czytamy w artykule Boscha.
Czy chciał strzelić, czy nie, to pokazuje, w jak opłakanym stanie były finanse Klubu. Podpisanie kontraktu ze strzelcem goli za 50 milionów, a następnie żądanie od niego, aby po 23. golach w lidze przestał strzelać, by zaoszczędzić 1,25 miliona, jest równie niedorzeczne, co niegodne Barcelony.
Robert Lewandowski w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim tłumaczył postawę klubu fatalną sytuacją finansową, niejako usprawiedliwiając władze "Blaugrany". Jak widać, dziennikarze z Barcelony nie podzielają jego stanowiska.