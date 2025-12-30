Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lewandowski rozpętał burzę. W Barcelonie już nie wytrzymali, "niegodne"

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Kiedy Robert Lewandowski jasno dał do zrozumienia w ostatniej rozmowie z Bogdanem Rymanowskim, że informacje o prośbie Barcelony, aby nie strzelał już więcej bramek, są prawdziwe, można było spodziewać się burzy zarówno w Niemczech, jak i Hiszpanii. I nadeszła ona błyskawicznie. Katalończycy nie przebierali w słowach "niedorzeczne i niegodne".

Piłkarz ubrany w pomarańczową koszulkę z numerem 9 i nazwiskiem Lewandowski na plecach, patrzący w bok, na tle rozmazanej, ciemnej trybuny stadionu.
Robert LewandowskiMARCEL VAN DORSTAFP

Goszcząc Sebastiana Staszewskiego w Barcelonie, Joan Laporta z pewnością nie zakładał, że publikacja polskiego dziennikarza "Lewandowski. Prawdziwy", może odbić się tak szerokim echem również w Katalonii i uderzyć również w niego, a jednak.

Autor nieautoryzowanej biografii ujawnił, że według jego informacji, opozycja Laporty ma zamiar użyć argumentu o prośbie dotyczącej niestrzelania goli przez roberta Lewandowskiego, aby uderzyć w obecnie urzędującego prezydenta klubu. To jednak nie koniec złych wieści dla Laporty, bo teraz pojawił się cios z tamtejszych mediów.

W Barcelonie już nie wytrzymali. Burza przez Lewandowskiego, "niegodne"

Chodzi o publikację "Mundo Deportivo", które słysząc słowa Roberta Lewandowskiego u Bogdana Rymanowskiego, niejako potwierdzające, że władze klubu prosiły go o zaprzestanie strzelania, aby uniknąć płacenia bonusu Bayernowi, postanowiło rękami Xaviera Boscha skrytykować "Blaugranę" i to mocno.

Bologna - Sassuolo. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports)Eleven SportsEleven Sports

Okazuje się, że już kilka tygodni przed publikacją Staszewskiego, dziennikarze pracujący w barcelońskim medium mieli identyczne informacje i postanowili zapytać władze klubu, czy to prawda. Szybko jednak w FC Barcelonie zaprzeczono. - Postanowiliśmy więc nie drążyć tej historii, ale miesiąc później sam Robert opowiedział o tej samej sytuacji, która wcześniej została wykluczona przez klub - czytamy w artykule Boscha.

Czy chciał strzelić, czy nie, to pokazuje, w jak opłakanym stanie były finanse Klubu. Podpisanie kontraktu ze strzelcem goli za 50 milionów, a następnie żądanie od niego, aby po 23. golach w lidze przestał strzelać, by zaoszczędzić 1,25 miliona, jest równie niedorzeczne, co niegodne Barcelony.
Xavier Bosch na łamach "Mundo Deportivo".

Robert Lewandowski w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim tłumaczył postawę klubu fatalną sytuacją finansową, niejako usprawiedliwiając władze "Blaugrany". Jak widać, dziennikarze z Barcelony nie podzielają jego stanowiska.

Zobacz również:

Joan Laporta i Robert Lewandowski
La Liga

Niemcy żądają milionów od Barcelony. Chcą więcej, niż za Lewandowskiego

Łukasz Olszewski
Łukasz Olszewski
Robert Lewandowski już strzela dla FC Barcelona
Robert Lewandowski już strzela dla FC Barcelonaose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Robert Lewandowski po strzeleniu 100 goli w Lidze Mistrzów
Robert Lewandowski po strzeleniu 100 goli w Lidze MistrzówADRIA PUIGANADOLUAnadolu via AFPAFP
Robert Lewandowski celebrujący gola strzelonego dla FC Barcelona
Robert Lewandowski celebrujący gola strzelonego dla FC BarcelonaIMAGO/Fernando Soares/Imago Sport and News/East News / Lehtikuva/EAST NEWSEast News

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja