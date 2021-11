Kapitan reprezentacji Polski nie wystąpił w spotkaniu na Stadionie Narodowym w Warszawie przegranym przez "Biało-Czerwonych" 1-2.

Po meczu Lewandowski uciął sobie w hotelu dłuższą rozmowę z nowym reprezentantem.



"Lewandowski rozmawiał z Cashem przez 30 minut. Chciał wiedzieć więcej na temat Premier League, jego klubu (ale nie ekscytujcie się fani Aston Villi - GE.) i jego rodziny" - podał Gregg Evans, dziennikarz The Athletic.



"Lewy" być może chciał lepiej poznać Casha, dla którego pojedynek z Węgrami to był drugi występ w biało-czerwonych barwach, ale pierwszy od początku.



Lewandowskiemu mogło też jednak chodzić o sprawę potencjalnego transferu, ponieważ jest łączony z przejściem do Manchesteru City.





Robert Lewandowski ma kontrakt z Bayernem

Zmiana klubu wymagałaby jednak zgody Bayernu Monachium. 32-letni napastnik ma kontrakt z mistrzami Niemiec obowiązujący do końca czerwca 2023 roku.



Na razie jednak kapitan musi martwić się o Polskę, ponieważ porażka z Węgrami spowodowała, że w w pierwszej fazie barażów o wyjazd na MŚ do Kataru nasza reprezentacja nie będzie rozstawiona i może zmierzyć się np. z Włochami, czyli mistrzami Europy, Portugalią i Szwecją, a także Rosją, Szkocją i Walią. Losowanie par odbędzie się 26 listopada.



Zdjęcie Robert Lewandowski i Matty Cash /Beata Zawadzka /East News

