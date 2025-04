Lewandowski rozjuszył kibiców Borussii. Nie pozostawili na nim suchej nitki

Robert Lewandowski zaliczył dublet w meczu Barcelony z Borussią Dortmund i przybliżył swoją drużynę do awansu do półfinału Ligi Mistrzów. Polak dał wiele powodów do radości fanom katalońskiej drużyny, jednak porządnie rozjuszył kibiców swojego byłego klubu. Po wyczynach naszego snajpera i jego celebracjach po zdobytych bramkarz w mediach społecznościowych zawrzało.