Lewandowski rozbroił internautów. Tak widzi swoje miejsce wśród legend

Lewandowski dostał od Flicka szansę na odpoczynek, to się pewnie prędko nie powtórzy

Robert Lewandowski od początku sezonu prezentuje się ze świetnej strony. Nawet podczas niedawnej serii trzech meczów ligowych bez zwycięstwa, fani FC Barcelona nie mogli mieć do niego większych pretensji. W spotkaniu z Realem Sociedad (0:1) sędzia nie uznał prawidłowo zdobytej przez Polaka bramki, a w starciu z Celtą Vigo (2:2) wpisał się na listę strzelców. Do tego w minionym tygodniu popisał się też w Lidze Mistrzów, zdobywając swoją 100. i 101. bramkę w najbardziej elitarnych rozgrywkach.

Wtorkowy mecz przeciwko RCD Mallorca był niezwykle ważny w kontekście morale. "Blaugrana" potrzebowała zwycięstwa, jak tlenu, by odwrócić negatywny trend i nie pozwolić na przegonienie się Realowi Madryt. Tym większe było zdziwienie kibiców, gdy Hansi Flick zdecydował się na posadzenie Lewandowskiego na ławce rezerwowych. Mało tego, 36-latek spędził na niej całe spotkanie. Powód był jasny. FC Barcelona, pomimo kłopotów w pierwszej połowie, ostatecznie wygrała aż 5:1. Po ostatnim gwizdku niemiecki szkoleniowiec powiedział wprost, że chciał dać "Lewemu" szansę na odpoczynek. Jako że w najbliższych dniach zespół czekają trudne wyjazdowe pojedynki z Realem Betis i Borussią Dortmund, był to ostatni dzwonek, by doświadczony napastnik złapał oddech. Wcześniej we wszystkich meczach FC Barcelona w tym sezonie wybiegał w podstawowym składzie.