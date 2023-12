Lewandowski rozbity po meczu. Polak zwrócił się do kibiców, padła deklaracja

FC Barcelona straciła kolejne punkty w tym sezonie La Liga. W sobotni wieczór obrońcy tytułu zostali zatrzymani na Estadio Mestalla przez Valencię, która wywalczyła remis 1:1. Bohaterem ekipy trenera Xaviego Hernandeza mógł zostać Robert Lewandowski, który miał kilka okazji do strzelenia gola. Nie trafił jednak do siatki i po spotkaniu nie krył rozczarowania. Zwrócił się przy tym do wszystkich fanów "Dumy Katalonii", składając deklarację.