Robert Lewandowski zapewne dobrze będzie wspominał ostatnie kilka miesięcy. Przewodzi w klasyfikacji strzelców La Ligi z 18 trafieniami na koncie, dystansując drugiego Kyliana Mbappe (15 goli) oraz trzeciego Raphinię (12). Jeśli Polak utrzyma skuteczność, może sięgnąć po prestiżowe Trofeo Pichichi , czyli nagrodę dla króla strzelców hiszpańskich rozgrywek. Na razie jednak sprawa jest otwarta, wszak sezon potrwa do maja, a przed Barceloną jeszcze 16 meczów ligowych.

