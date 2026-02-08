Lewandowski publicznie zwrócił się do siostry. Miał bardzo ważny powód

Robert Lewandowski to bez wątpienia jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii polskiego sportu. Kapitan reprezentacji Polski, wielokrotny mistrz Niemiec, zdobywca Ligi Mistrzów, rekordzista Bundesligi i laureat niezliczonych indywidualnych nagród od lat znajduje się w ścisłej czołówce światowego futbolu. Jego sportowe sukcesy, profesjonalizm i konsekwencja w dążeniu do celu sprawiły, że stał się ikoną nie tylko dla kibiców, ale i dla młodych zawodników marzących o wielkiej karierze.

Choć nazwisko Lewandowski regularnie pojawia się w mediach, sam Robert dość oszczędnie podchodzi do dzielenia się prywatnością. W przeciwieństwie do swojej żony Anny Lewandowskiej, która na bieżąco relacjonuje życie rodzinne, zawodowe i treningowe w mediach społecznościowych, piłkarz raczej stroni od takich aktywności. Rzadko publikuje prywatne kadry i zazwyczaj ogranicza się do treści związanych ze sportem. Tym razem jednak zrobił wyjątek - i to z naprawdę wyjątkowego powodu.

Robert Lewandowski złożył siostrze życzenia urodzinowe

Robert Lewandowski nieczęsto pokazuje swoją siostrę, ale tym razem postanowił ją wyróżnić. Z okazji urodzin Mileny Lewandowskiej-Miros opublikował w mediach społecznościowych wspólne, bardzo ciepłe zdjęcie. Do fotografii dołączył osobiste życzenia, odsłaniając nieco bardziej prywatną stronę swojego życia.

"Wszystkiego najlepszego, siostrzyczko! Sto lat! Udanych podróży, wielkich marzeń i dużo pozytywnej energii w nadchodzącym roku" - napisał na swoim profilu na Instagramie, czym wzruszył fanów.

Milena Lewandowska-Miros jest starszą o trzy lata siostrą piłkarza. Dorastała w sportowym domu i przez lata grała w siatkówkę, jednak po zakończeniu kariery obrała zupełnie inną drogę. Dziś jest bizneswoman i projektantką wnętrz, a jej zawodowe życie kręci się wokół designu, mody i estetyki. Prywatnie jest żoną Radosława Mirosa, właściciela marki Signor Leone, szyjącej garnitury na miarę. Milena aktywnie działa także w mediach społecznościowych - jej Instagram obserwuje ponad 50 tysięcy osób, a profil pełen jest podróży, stylizacji i kulis pracy w branży kreatywnej.

