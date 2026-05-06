Lewandowski publicznie zwrócił się do córki. Nie robi tego często
Maj to niezwykły okres w rodzinie Roberta Lewandowskiego. To właśnie w tym miesiącu kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski i jego małżonka, Anna Lewandowska, świętują urodziny swoich córek - Klary i Laury. Dwa dni temu swój dzień miała starsza z pociech, a w środę urodziny obchodzi młodsza z dziewczynek. Z tej okazji piłkarz publicznie zwrócił się do córki, aby złożyć jej wyjątkowe życzenia.
Anna i Robert Lewandowscy to jedna z najbardziej rozpoznawalnych par polskiego show-biznesu. Ona niegdyś karateczka, a dziś trenerka personalna i główna promotorka zdrowego stylu życia w naszym kraju. On, kapitan reprezentacji Polski w piłce nożnej oraz napastnik katalońskiego zespołu FC Barcelona.
Poznali się latem 2007 roku na obozie integracyjnym dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego na Mazurach, a w 2013 roku postanowili sformalizować swoją relację. Sakramentalne "tak" powiedzieli sobie w kościele św. Anny w Serocku, niedaleko Warszawy, a przyjęcie weselne mieli w dworku Złotopolska Dolina w Trębkach Nowych.
Dziś są małżeństwem z ponad 10-letnim stażem, oboje odnoszą sukcesy w życiu zawodowym, jednak na nudę nie mogą narzekać także w życiu prywatnym. Rozrywki dostarczają im bowiem ich pociechy - Laura i Klara. Obie dziewczynki przyszły na świat w tym samym miesiącu - starsza urodziła się 4 maja 2017 roku, młodsza natomiast 6 maja 2020 roku.
Robert Lewandowski złożył życzenia urodzinowe młodszej córce
W poniedziałek zarówno Anna, jak i Robert opublikowali w mediach społecznościowych poruszające wpisy, celebrując dziewiąte urodziny Klary. Dwa dni później dumni rodzice ponownie zabrali głos - tym razem jednak najszczersze życzenia złożyli kolejnej z pociech, Laurze. Dziewczynka 6 maja skończyła sześć lat.
"Wszystkiego najlepszego z okazji 6. urodzin, moja mała, psotna księżniczko! Kipisz energią i zawsze sprawiasz, że życie jest radosne. Tata jest zawsze przy tobie, kibicuje ci na każdym kroku! Sto lat Laura" - napisał kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski na swoim profilu na Instagramie, chwaląc się niewidzianym dotąd zdjęciem z młodszą córką.
FC Barcelona tymczasem przygotowuje się do jednego z najważniejszych spotkań ostatnich tygodni. W niedzielę 10 maja na Camp Nou odbędzie się bowiem słynne El Clasico. Początek spotkania o godzinie 21.00.