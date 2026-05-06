Lewandowski publicznie zwrócił się do córki. Nie robi tego często

Anna i Robert Lewandowscy to jedna z najbardziej rozpoznawalnych par polskiego show-biznesu. Ona niegdyś karateczka, a dziś trenerka personalna i główna promotorka zdrowego stylu życia w naszym kraju. On, kapitan reprezentacji Polski w piłce nożnej oraz napastnik katalońskiego zespołu FC Barcelona.

Poznali się latem 2007 roku na obozie integracyjnym dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego na Mazurach, a w 2013 roku postanowili sformalizować swoją relację. Sakramentalne "tak" powiedzieli sobie w kościele św. Anny w Serocku, niedaleko Warszawy, a przyjęcie weselne mieli w dworku Złotopolska Dolina w Trębkach Nowych.

Dziś są małżeństwem z ponad 10-letnim stażem, oboje odnoszą sukcesy w życiu zawodowym, jednak na nudę nie mogą narzekać także w życiu prywatnym. Rozrywki dostarczają im bowiem ich pociechy - Laura i Klara. Obie dziewczynki przyszły na świat w tym samym miesiącu - starsza urodziła się 4 maja 2017 roku, młodsza natomiast 6 maja 2020 roku.

Robert Lewandowski złożył życzenia urodzinowe młodszej córce

W poniedziałek zarówno Anna, jak i Robert opublikowali w mediach społecznościowych poruszające wpisy, celebrując dziewiąte urodziny Klary. Dwa dni później dumni rodzice ponownie zabrali głos - tym razem jednak najszczersze życzenia złożyli kolejnej z pociech, Laurze. Dziewczynka 6 maja skończyła sześć lat.

"Wszystkiego najlepszego z okazji 6. urodzin, moja mała, psotna księżniczko! Kipisz energią i zawsze sprawiasz, że życie jest radosne. Tata jest zawsze przy tobie, kibicuje ci na każdym kroku! Sto lat Laura" - napisał kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski na swoim profilu na Instagramie, chwaląc się niewidzianym dotąd zdjęciem z młodszą córką.

Robert Lewandowski złożyć Laurze życzenia urodzinowe Instagram/_rl9 materiał zewnętrzny

FC Barcelona tymczasem przygotowuje się do jednego z najważniejszych spotkań ostatnich tygodni. W niedzielę 10 maja na Camp Nou odbędzie się bowiem słynne El Clasico. Początek spotkania o godzinie 21.00. Relację "na żywo" z tego meczu śledzić będzie można na stronie Interii.

Robert Lewandowski AFP

Robert Lewandowski JOAN MONFORT East News

Anna i Robert Lewandowscy Christian Charisius AFP

Przygotowania PSG przed rewanżowym starciem w Lidze Mistrzów. WIDEO Associated Press © 2026 Associated Press