Lewandowski publicznie powiedział to o Barcelonie. Hiszpanie musieli zareagować

Po czterech sezonach spędzonych w Barcelonie Robert Lewandowski zdecydował się przenieść do Stanów Zjednoczonych. W ostatnim z nich strzelił 19 goli dla drużyny Hansiego Flicka. Oznacza to, że do Chicago Fire trafia w solidnej formie, choć w sierpniu skończy 38 lat.

Polski napastnik z miejsca stał się największą gwiazdą zespołu i olbrzymim nazwiskiem w całej MLS. We wtorek odbyła się jego oficjalna prezentacja w nowym klubie połączona z konferencją prasową.

Tak Hiszpanie zareagowali na prezentację Lewandowskiego w Chicago Fire

W trakcie spotkania z dziennikarzami kapitan kadry Jana Urbana odniósł się do swojego pobytu w Barcelonie, który ewidentnie wspomina z wypiekami na twarzy. - Nie chciałem grać w innym klubie w Europie, bo to, co zrobiliśmy w Barcelonie... Nie wyobrażałem sobie gry w innym klubie, poza Barceloną. To nie jest łatwe, nasze życie się zmienia, ale to nowe doświadczenie. Mam nadzieję, że dla mnie i mojej rodziny będzie to nowy rozdział - powiedział.

Słowa te z dumą zacytował dziennik "Mundo Deportivo", który pokusił się o omówienie pierwszych dni Lewandowskiego w nowym otoczeniu. "Przybycie Lewandowskiego do Chicago wywołało ogromne poruszenie w mieście, a także wzbudziło spore oczekiwania wśród kibiców, którzy pragną ponownie zdobyć tytuł mistrza MLS po tym, jak udało im się to tylko raz, w 1998 roku" - napisano.

Oprócz tego Hiszpanie odnieśli się do wspomnianych słów o klubie ze stolicy Katalonii. "Przyznał, że decyzja o odejściu z Barcelony nie była łatwa ani dla niego, ani dla jego rodziny". Cytat ten pojawił się także w tytule artykułu poświęconemu najlepszemu strzelcowi w historii naszej kadry.

Dlaczego 37-latek wybrał właśnie Chicago? - Byłem pod wrażeniem tego, jak klub starał się o mnie i jak mu zależy. Począwszy od mojego pierwszego spotkania z trenerem w Barcelonie, pomysł na to, jak ma funkcjonować klub, jaki projekt przedstawili, nie mówiąc już o innych aspektach, jak stadion czy ośrodek treningowy - to zrobiło na mnie wrażenie. To dla mnie też był jeden z głównych czynników, żeby przyjść do Chicago - tłumaczył.

"Robert Lewandowski jest już gotowy na nową przygodę w Chicago Fire (...) Będzie dążył do dalszego umacniania swojej legendy" - podsumowuje "Mundo Deportivo".

Robert Lewandowski i Gregg Berhalter Przemysław Langier INTERIA.PL

Robert Lewandowski Ronny Hartmann AFP

Robert Lewandowski Beata Zawadzka East News





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