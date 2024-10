Lewandowski przypomniał o sobie Niemcom. Mówią tylko o jednym

Wyrzucenie Dominika Livakovicia po brutalnym wejściu w Roberta Lewandowskiego na kwadrans do końca meczu pomiędzy reprezentacjami Polski i Chorwacji odbił się szerokim echem. Nasi przeciwnicy są przekonani, że do faulu nie doszło, a co za tym idzie bramkarz powinien pozostać na boisku. Po tej sytuacji o kapitanie biało-czerwonych przypomnieli sobie nawet Niemcy. Największe dzienniki naszych zachodnich sąsiadów skomentowali decyzję sędziego Hernandeza Hernandeza.