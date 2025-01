Lewandowski przyłapany. Żona nie mogła odpuścić. Chce zdradzić tajemnicę

Lewandowska chętnie pokazuje chwile wyrwane ze swojego życia w sieci. Przyznała jednak, że to, co pojawia się na Instagramie, nie jest rzeczywistym odbiciem tego, jak funkcjonuje na co dzień. Starannie wybiera treści, którymi chce dzielić się z widzami. Tak było i tym razem.

Robert Lewandowski przyłapany przy stole

Robert Lewandowski jest bardzo zaangażowany w swój samorozwój. Do wielu rzeczy w swoim życiu doszedł ciężką pracą i wzmożoną dyscypliną. Jego historia pokazała wielu jego fanom, że upór i ciężka praca popłacają, trzeba jednak odpowiednio podejść do swoich zadań i wyznaczonych celów. Czasem nawet niepozorne ćwiczenia mogą mieć ogromny wpływ na zmiany.

Anna Lewandowska zapowiedziała

Widać było wyraźnie, że oczy kapitana reprezentacji Polski poruszają się za przemieszczającym się długopisem. Wtedy do akcji postanowiła wkroczyć Lewandowska, która zaczęła opowiadać o tym, co robi jej ukochany. "Gdyby ktoś zapytał, jak się ma w piątkowy wieczór mój mąż, to właśnie jak. Jakby ktoś pytał, jak on się koncentruje, to będzie nasza słodka tajemnica, o której kiedyś powiemy" - zaznaczyła.