Lewandowski przyłapany "w towarzystwie" Mbappe. Poruszenie w Hiszpanii, już ogłosili

Mbappe "w towarzystwie" Lewandowskiego na okładce dziennika. Napastnicy przed wielką szansą

Real Madryt przygotowuje się do powrotu na ścieżkę zwycięstw w La Liga w meczu z Gironą / AP / © 2024 Associated Press

La Liga. Hiszpanie zapowiadają "pojedynek" Mbappe i Lewandowskiego

Jako że kontuzjowany pozostaje Vinicus Junior, na Mbappe spoczywa jeszcze większa odpowiedzialność. Nie udźwignął on jej w meczu z Athletikiem. 25-latek zanotował co prawda gola w rywalizacji z Getafe, ale do Madrytu sprowadzony był, aby w pojedynkę rozstrzygać takie spotkania, jak to z Liverpoolem, a nie trafiać wyłącznie przeciwko zespołom pokroju Leganes.