Lewandowski "przyłapany" w ambasadzie. Zwrócił się do kibiców, mocne słowa

Paweł Czechowski

Paweł Czechowski

Robert Lewandowski już niebawem oficjalnie rozpocznie zupełnie nowy rozdział w swej piłkarskiej karierze i spróbuje swych sił w MLS w barwach Chicago Fire. Napastnik, zapewne w związku z formalnościami dotyczącymi gry w USA, odwiedził amerykańską ambasadę w Warszawie i udzielił w trakcie tej wizyty krótkiego wywiadu - w jego trakcie padła m.in. zdecydowana deklaracja w kierunku kibiców "Strażaków".

Robert Lewandowski w bluzie z emblematem Polski na stadionie. W rogu kadr z jego rozmowy z mikrofonem, tło flag USA i Polski.
Kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski na poletku klubowym już niebawem będzie reprezentować barwy Chicago FireJakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images - facebook.com/USEmbassyWarsawGetty Images

Robert Lewandowski wraz z końcem czerwca oficjalnie przestał być zawodnikiem FC Barcelona, domykając tym samym niesamowicie owocny rozdział w swej piłkarskiej karierze.

Nowym zespołem "Lewego" okazało się Chicago Fire - i już niebawem powinniśmy się stać świadkami debiutu napastnika w nowych barwach. Obecnie najwyraźniej dopinane są ostatnie formalności związane z wyprawą piłkarza za Atlantyk, bo ten... został "przyłapany" w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie.

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Lewandowski zapytany o grę w USA. "Kibice będą szczęśliwi"

Przy tej okazji "RL9" udzielił odpowiedzi na serię krótkich pytań dotyczących jego nowej futbolowej przygody - 37-latka zagadnięto chociażby o to, jakie zakątki USA (oprócz Chicago) chciałby odwiedzić z rodziną. "Dużo jest takich miejsc. Nowy Jork, Miami... Może Los Angeles, jeśli będzie więcej czasu" - odrzekł Lewandowski.

Z perspektywy fanów Fire najważniejsza była chyba jednak deklaracja która padła na końcu nagrania. Na pytanie o to, jaką wiadomość chciałby przekazać kibicom "Strażaków", kapitan polskiej kadry odrzekł, że "będą szczęśliwi z powodu drużyny i zadowoleni z wyników".

Całość można obejrzeć tutaj:

Debiut Lewandowskiego w Chicago Fire możliwy już za kilka dni

Jeśli nie wydarzy się nic nieoczekiwanego, to debiut Lewandowskiego w CF powinien nastąpić 17 lipca o godz. 02.30 według czasu polskiego przeciwko Vancouver Whitecaps, a więc ekipie Thomasa Mullera, dawnego kompana "Lewego" z szeregów Bayernu Monachium.

"The Firemen" to obecnie trzeci zespół Konferencji Wschodniej Major League Soccer mający w swym dorobku 26 pkt. Wyżej w tabeli są w tym przypadku jedynie Nashville SC (33 pkt) oraz Inter Miami (31 pkt).

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Robert LewandowskiEvery Second Media/ShutterstockEast News
Piłkarz w białej koszulce z numerem 9 i opaską kapitana stoi z szeroko rozłożonymi ramionami na stadionie, prezentując zdeterminowaną postawę.
Robert LewandowskiGrzegorz WajdaEast News
Uśmiechnięty mężczyzna w jasnej bluzie na tle intensywnie czerwonego, rozmytego tła.
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