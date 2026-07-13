Lewandowski "przyłapany" w ambasadzie. Zwrócił się do kibiców, mocne słowa

Robert Lewandowski wraz z końcem czerwca oficjalnie przestał być zawodnikiem FC Barcelona, domykając tym samym niesamowicie owocny rozdział w swej piłkarskiej karierze.

Nowym zespołem "Lewego" okazało się Chicago Fire - i już niebawem powinniśmy się stać świadkami debiutu napastnika w nowych barwach. Obecnie najwyraźniej dopinane są ostatnie formalności związane z wyprawą piłkarza za Atlantyk, bo ten... został "przyłapany" w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie.

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Lewandowski zapytany o grę w USA. "Kibice będą szczęśliwi"

Przy tej okazji "RL9" udzielił odpowiedzi na serię krótkich pytań dotyczących jego nowej futbolowej przygody - 37-latka zagadnięto chociażby o to, jakie zakątki USA (oprócz Chicago) chciałby odwiedzić z rodziną. "Dużo jest takich miejsc. Nowy Jork, Miami... Może Los Angeles, jeśli będzie więcej czasu" - odrzekł Lewandowski.

Z perspektywy fanów Fire najważniejsza była chyba jednak deklaracja która padła na końcu nagrania. Na pytanie o to, jaką wiadomość chciałby przekazać kibicom "Strażaków", kapitan polskiej kadry odrzekł, że "będą szczęśliwi z powodu drużyny i zadowoleni z wyników".

Całość można obejrzeć tutaj:

Debiut Lewandowskiego w Chicago Fire możliwy już za kilka dni

Jeśli nie wydarzy się nic nieoczekiwanego, to debiut Lewandowskiego w CF powinien nastąpić 17 lipca o godz. 02.30 według czasu polskiego przeciwko Vancouver Whitecaps, a więc ekipie Thomasa Mullera, dawnego kompana "Lewego" z szeregów Bayernu Monachium.

"The Firemen" to obecnie trzeci zespół Konferencji Wschodniej Major League Soccer mający w swym dorobku 26 pkt. Wyżej w tabeli są w tym przypadku jedynie Nashville SC (33 pkt) oraz Inter Miami (31 pkt).

Robert Lewandowski Every Second Media/Shutterstock East News

Robert Lewandowski Grzegorz Wajda East News

Robert Lewandowski Adrian Slazok East News





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