Lewandowski "przyłapany" u rywala, nagle wkroczył Laporta. Hiszpanie już wiedzą

FC Barcelona nie zdołała pójść za ciosem i nie wygrała drugiego z rzędu meczu w Lidze Mistrzów w bieżącym sezonie - po zatriumfowaniu nad Newcastle United uległa ona bowiem ekipie PSG 1:2, a decydował tu gol strzelony dosłownie w samej końcówce potyczki. Po końcowym gwizdku doszło do ciekawej wymiany zdań w kuluarach Estadi Olimpic - Robert Lewandowski został "przyłapany" na rozmowie z prezydentem "Les Parisiens", Nasserem Al-Khelaifim.

FC Barcelona rozpoczęła swoje występy w bieżącej edycji Ligi Mistrzów od zatriumfowania 2:1 z Newcastle United, a prawdziwy popis w swojej ojczyźnie - bowiem mecz rozgrywano na St. James' Park - dał Marcus Rashford, autor obu trafień dla "Blaugrany".

Podobny scenariusz nie zrealizował się jednak dla "Blaugrany" w drugiej serii gier fazy ligowej - podopieczni Hansiego Flicka ulegli bowiem na własnym terenie drużynie Paris Saint-Germain, a kluczową bramkę - na 2:1 dla paryżan - zdobył dopiero w 90. minucie Goncalo Ramos.

"Długa wymiana zdań" między Lewandowskim i Al-Khelaifim. Nagle przyszedł Laporta

Po końcowym gwizdku Robert Lewandowski - który na boisku spędził nieco poniżej 20 minut - został "przyłapany" na rozmowie z Nasserem Al-Khelaifim, prezydent PSG. Całą sytuację opisał Arthur Perrot, dziennikarz RMC Sport.

"Katarski prezes wszedł w długą wymianę zdań z Robertem Lewandowskim na stadionowych korytarzach. Napastnik katalońskiego klubu mówił, że jest pod wrażeniem młodego składu i ducha drużyny PSG" - stwierdził Perrot.

Jak się okazuje, do obu panów niedługo potem dołączył też Joan Laporta, sternik "Barcy". "To najlepsza drużyna, jaką widziałem od dłuższego czasu" - miał chwalić "Les Parisiens" Laporta, który ostatnio jest wręcz w bardzo dobrych relacjach z Al-Khelaifim.

Barcelona gra z greckim gigantem, PSG mierzy się z mocnym rywalem z Niemiec. Ciekawe starcia trzeciej kolejki LM

FC Barcelona w trzeciej kolejce fazy ligowej Champions League spróbuje swoich sił przeciwko Olympiakosowi Pireus. PSG z kolei zagra z Bayerem Leverkusen. Pierwszy etap współzawodnictwa w LM zostanie w ogólnym rozrachunku zakończony 28 stycznia.

