Gdy Ferran Torres wybiegł w pierwszym składzie FC Barcelona na derbowe starcie z Espanyolem wydawało się, że jest to specjalny manewr Hansiego Flicka, pozwalający Robertowi Lewandowskiemu odpocząć i zyskać sił, by to Polak był główną strzelbą swojej drużyny w rewanżowym starciu z Atletico Madryt w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Stało się jednak inaczej.

Hiszpan w ligowej potyczce przełamał trwającą przez osiem kolejek niemoc w końcu trafiając do siatki - i to dwukrotnie.

Ten występ sprawił, że przed starciem na Estadio Metropolitano pojawiły się wątpliwości dotyczące tego, kogo w kluczowym meczu Hansi Flick wystawi w roli napastnika. Ostateczna decyzja Niemca mogła stanowić mocny cios dla Roberta Lewandowskiego, bo ten znów postawił na Ferrana Torresa. A "Rekin" ponownie się nie zawiódł.

To on asystował przy pierwszym golu autorstwa Lamine'a Yamala i to on zdobył bramkę na 2:0. Później jeszcze raz, już w drugiej połowie, pokonał Juana Musso. I choć tamto trafienie nie zostało ostatecznie uznane ze względu na ofsajd, warto docenić skuteczność 26-latka.

Jego postawę doceniła także UEFA, przekazując w piątkowym komunikacie swoją decyzję. Bo Ferran Torres - jako jedyny zawodnik FC Barcelona - znalazł się w najlepszej jedenastce rewanżowych meczów ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

W składzie marzeń najliczniej reprezentowany jest Bayern Monachium, bo na wyróżnienie zapracowali aż trzej przedstawiciele bawarskiej maszyny - Dayot Upamecano, Joshua Kimmich oraz Michael Olise. Po dwóch przedstawicieli mają ekipy Atletico Madryt (Juan Musso i Marcos Llorente) oraz PSG (Marquinhos i Ousmane Dembele).

Nominację otrzymali także pojedynczy przedstawiciele: Realu Madryt (Arda Guler), Arsenalu (Martin Zubimendi) oraz Sportingu (Eduardo Quaresma).

Liga Mistrzów. Najlepsza jedenastka rewanżowych meczów 1/4 finału

Bramka: Juan Musso (Atletico Madryt)

Obrona: Eduardo Quaresma (Sporting), Dayot Upamecano (Bayern Monachium), Marquinhos (PSG)

Pomoc: Marcos Llorente (Atletico Madryt), Joshua Kimmich (Bayern Monachium), Martin Zubimendi (Arsenal), Arda Guler (Real Madryt)

Atak: Michael Olise (Bayern Monachium), Ferran Torres (FC Barcelona), Ousmane Dembele (PSG)

