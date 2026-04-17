Lewandowski przyjął cios. Teraz taka decyzja UEFA. Jest komunikat

Tomasz Brożek

Przy okazji ostatniej potyczki z Atletico Madryt Robert Lewandowski musiał przyjąć dwa dotkliwe ciosy - jeden po, a drugi jeszcze przed starciem z ekipą "Los Colchoneros". Eliminacja z Ligi Mistrzów zabolała cały obóz FC Barcelona, ale Polak mógł być dodatkowo niezadowolony z tego, że kolejny raz pełnił funkcję tylko rezerwowego. I to w tak prestiżowym oraz ważnym spotkaniu. Taka była jednak decyzja Hansiego Flicka. A teraz UEFA ogłosiła jej kolejne reperkusje.

Robert LewandowskiFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Gdy Ferran Torres wybiegł w pierwszym składzie FC Barcelona na derbowe starcie z Espanyolem wydawało się, że jest to specjalny manewr Hansiego Flicka, pozwalający Robertowi Lewandowskiemu odpocząć i zyskać sił, by to Polak był główną strzelbą swojej drużyny w rewanżowym starciu z Atletico Madryt w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Stało się jednak inaczej.

Lewandowski o krok od odejścia, a tu takie nowiny. Rekord na horyzoncie. Siedem szans

Hiszpan w ligowej potyczce przełamał trwającą przez osiem kolejek niemoc w końcu trafiając do siatki - i to dwukrotnie.

Ten występ sprawił, że przed starciem na Estadio Metropolitano pojawiły się wątpliwości dotyczące tego, kogo w kluczowym meczu Hansi Flick wystawi w roli napastnika. Ostateczna decyzja Niemca mogła stanowić mocny cios dla Roberta Lewandowskiego, bo ten znów postawił na Ferrana Torresa. A "Rekin" ponownie się nie zawiódł.

Flick wstrząśnięty. Agent Lewandowskiego w akcji. Spotkanie na szczycie

To on asystował przy pierwszym golu autorstwa Lamine'a Yamala i to on zdobył bramkę na 2:0. Później jeszcze raz, już w drugiej połowie, pokonał Juana Musso. I choć tamto trafienie nie zostało ostatecznie uznane ze względu na ofsajd, warto docenić skuteczność 26-latka.

Jego postawę doceniła także UEFA, przekazując w piątkowym komunikacie swoją decyzję. Bo Ferran Torres - jako jedyny zawodnik FC Barcelona - znalazł się w najlepszej jedenastce rewanżowych meczów ćwierćfinału Ligi Mistrzów.

Szczęsny tego nie krył i wyznał prawdę ws. przyszłości. Jasny komunikat

W składzie marzeń najliczniej reprezentowany jest Bayern Monachium, bo na wyróżnienie zapracowali aż trzej przedstawiciele bawarskiej maszyny - Dayot Upamecano, Joshua Kimmich oraz Michael Olise. Po dwóch przedstawicieli mają ekipy Atletico Madryt (Juan Musso i Marcos Llorente) oraz PSG (Marquinhos i Ousmane Dembele).

Nominację otrzymali także pojedynczy przedstawiciele: Realu Madryt (Arda Guler), Arsenalu (Martin Zubimendi) oraz Sportingu (Eduardo Quaresma).

Liga Mistrzów. Najlepsza jedenastka rewanżowych meczów 1/4 finału

Bramka: Juan Musso (Atletico Madryt)

Obrona: Eduardo Quaresma (Sporting), Dayot Upamecano (Bayern Monachium), Marquinhos (PSG)

Pomoc: Marcos Llorente (Atletico Madryt), Joshua Kimmich (Bayern Monachium), Martin Zubimendi (Arsenal), Arda Guler (Real Madryt)

Atak: Michael Olise (Bayern Monachium), Ferran Torres (FC Barcelona), Ousmane Dembele (PSG)

To się dzieje. Lewandowski podziękował Barcelonie. Jego agent jest już w Italii

Robert LewandowskiJOSE BRETONAFP
Robert LewandowskiAndrzej IwańczukEast News
Robert Lewandowski / Ferran TorresMATTHIEU MIRVILLE / DPPI VIA AFP / GONGORA / NURPHOTO / AFP
FC Barcelona - Rayo Vallecano 1-0 SKRÓT. WIDEO (Eleven Sports)Polsat Sport

