Lewandowski przesadził, występ w El Clasico na włosku. Media zaskakują

Robert Lewandowski i FC Barcelona znajdują się w trudnej sytuacji ligowej. Polak broni tytułu najlepszego strzelca La Liga z poprzedniego sezonu, a "Duma Katalonii" mistrzostwa Hiszpanii. O ile to pierwsze nie było zbyt dużym zaskoczeniem, o tyle tytuł najlepszej drużyny w kraju dla "Blaugrany" już swego rodzaju niespodziankę na pewno stanowił. Faworytem do zwycięstwa wydawał się bowiem na starcie sezonu raczej Real Madryt, ale ten nie wywiązał się z tej roli. Reklama

Ten sezon dla Lewandowskiego był dużym rozczarowaniem. W pewnym momencie wydawało się już, że na obronę tytułu króla strzelców nie ma żadnych szans. "Lewy" nie znajdował się bowiem nawet w czołowej dziesiątce tej klasyfikacji, a do liderującego Jude'a Bellinghama tracił już naprawdę dużo. Anglik w ostatnich kilku tygodniach powierzył jednak pieczę nad strzelaniem goli swojemu koledze z drużyny i to Vinicius Junior teraz jest tym, który częściej wpisuje się na listę strzelców, a Jude odpowiada za wiele innych aspektów w grze drużyny.

Lewandowski zagrożony. Polak nie zagra w El Clasico?

Dodatkowo Bellingham był zawieszony na dwa spotkania. "Lewandowski" w tym czasie strzelił jednego gola. Obecnie do Bellinghama traci trzy bramki, ale Anglik ma przed sobą jedno spotkanie więcej. Polak może mieć jeszcze większy problem. Do meczu 30. kolejki La Liga Lewandowski podchodził z czterema żółtymi kartkami na koncie, co oznaczało, że kolejna będzie równać się zawieszeniem na spotkanie wyjazdowe z Cadiz. "Blaugrana" mecz z Las Palmas wygrała, a Lewandowski, schodząc z boiska, wymusił żółtą kartkę, aby wyczyścić konto kartkowe przed El Clasico. Reklama

Jak się okazuje, może mieć przez to spore kłopoty. Dziennikarze "Ok Diario" informują bowiem, że Polaka może czekać dodatkowy mecz zawieszenia. Kodeks Dyscyplinarny RFEF jasno opisuje konsekwencje za zachowanie piłkarza w takich sytuacjach. "Jeśli piłkarz w trakcie meczu wymusi piątą żółtą kartkę, to może zostać ukarany sankcją dodatkową do kary przewidzianej w ustawie kodeksu. Możliwe jest dodatkowe zawieszenie i dodatkowa kara w wysokości 600 euro" - czytamy w owym kodeksie.

Trudno mieć wątpliwości, co do tego, czy Lewandowski kartkę otrzymał celowo. Biorąc pod uwagę okoliczności jej otrzymania, sprawa jest dosyć klarowna. Nasz kapitan, schodząc z boiska, robił to w takim tempie, aby sędzia sięgnął do kieszonki i pokazał kartonik. Pozostaje jedynie pytanie, jak na tę sytuację zapatrywał się sam sędzia oraz Komisja Dyscyplinarna La Liga. W przeszłości UEFA za wymuszenie kartki zawieszony został Sergio Ramos. Jeśli Lewandowskiego spotkają podobne konsekwencje, to nie zagra w El Clasico na Santiago Bernabeu, które zaplanowane jest na 21 kwietnia. Reklama

La Liga. Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona / Pau BARRENA / AFP / AFP

Robert Lewandowski podczas meczu reprezentacji Polski oraz FC Barcelona / Grzegorz Wajda/REPORTER / Nur Photo/East News / East News