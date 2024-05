Lewandowski przerwał milczenie po zwolnieniu Xaviego. Napisał wszystko wprost

Stało się - 24 maja nadeszło oficjalne potwierdzenie dotyczące dalszych losów Xaviego Hernandeza. Katalończyk od przyszłego sezonu nie będzie już trenerem FC Barcelona, choć jeszcze niedawno wydawało się, że wypełni on swój dotychczasowy kontrakt. Na rozbrat 44-latka z "Blaugraną zareagował w mediach społecznościowych m.in. Robert Lewandowski - i Polak nie pozostawił złudzeń co do tego, jak przebiegała współpraca między nim a szkoleniowcem.