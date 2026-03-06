Lewandowski przemówił ws. przyszłości. "Ma wszystko, czego potrzebujemy"

Mimo upływu lat Robert Lewandowski udowadnia, że wciąż jest jednym z najlepszych napastników na świecie. W tym sezonie w barwach Barcelony zanotował już 32 występy, a w nich strzelił już 14 goli i dołożył trzy asysty. Swoimi występami ma spory wpływ na wyniki zespołu, a te są całkiem niezłe. "Duma Katalonii" jest liderem rozgrywek LaLiga oraz niebawem ruszy do walki o ćwierćfinał Ligi Mistrzów.

Jak powszechnie wiadomo, sytuacja Polaka nie jest do końca pewna. Z końcem tego sezonu wygasa mu umowa z klubem, a na tę chwilę nie wiadomo, czy pozostanie w zespole na dłużej. Całą sytuację chce wykorzystać przedstawiciel MLS, Chicago Fire. Według doniesień medialnych miało dojść już nawet do konkretnych negocjacji.

Wydaje się jednak, że celem naszego reprezentanta jest pozostanie w Barcelonie na kolejny rok. W grze o pozyskanie napastnika mają być jeszcze kluby z Arabii Saudyjskiej.

Głos w sprawie zabrał już sam zainteresowany, który w rozmowie ze Sky Sports wprost wskazuje, kiedy należy spodziewać się konkretnych decyzji.

Lewandowski ogłasza, "Barcelona ma wszystko"

37-latek wskazał, że na podjęcie ostatecznej decyzji ws. przyszłości daje sobie trzy miesiące. Oznacza to, że wszystko będzie jasne jeszcze przed rozpoczęciem mistrzostw świata. Co więcej, przyznaje, że w Barcelonie żyje mu się bardzo dobrze. Jego rodzina ma w tym mieście wszystko, co potrzebuje.

Daję sobie około trzech miesięcy na podjęcie decyzji, co chcę zrobić ze swoją przyszłością. Barcelona ma wszystko, czego potrzebujemy. Moja rodzina i ja czujemy się tutaj bardzo komfortowo

Najbliższy mecz FC Barcelona rozegra w sobotę 7 marca. Będzie to starcie w ramach 27. kolejki rozgrywek LaLiga z Athletic Bilbao. Pierwszy gwizdek tego starcia zaplanowany jest na godz. 21:00.

