Lewandowski przemówił przed "El Clasico". Bezwzględnie o Barcelonie, padły takie słowa

8 stycznia FC Barcelona ograła Athletic Bilbao w półfinale Superpucharu Hiszpanii - i zrobiła to mając na boisku dwóch Polaków, bowiem oprócz Roberta Lewandowskiego w wyjściowej jedenastce "Dumy Katalonii" znalazł się po raz kolejny Wojciech Szczęsny.

Następnego dnia podopieczni Hansiego Flicka poznali też swych kolejnych rywali w walce o trofeum - okazali się nimi zawodnicy Realu Madryt, którzy zatriumfowali nad RCD Mallorca. Tym samym już niebawem obejrzymy pierwsze w tym roku kalendarzowym "El Clasico". Krótko przed - jak zawsze przynoszącym ogromne emocje - starciem "Lewy" udzielił wywiadu dziennikarzom ESPN, Samowi Marsdenowi oraz Moisesowi Llorensowi, podsumowując dotychczasowe występy swojego klubu na różnych frontach. Reklama

Lewandowski bez oporu o występach FC Barcelona: Mieliśmy zły okres

"Jest zbyt wcześnie, by stwierdzić, czy możemy (wygrać wszystko w bieżącym sezonie)" - powiedział m.in. "RL9". "Oczywiście, jesteśmy w stanie pokonać każdego, ale żeby wygrać wszystko, potrzeba też szczęścia w trakcie sezonu. Mamy niesamowity potencjał, ale potencjał to jedno; mentalność to co innego" - kontynuował.

"Dużo już udowodniliśmy, udowodniliśmy naprawdę wiele w kwestii mentalności, ale - na przykład - jeśli chce się wygrać ligę, trzeba wygrywać też 'małe' mecze" - oświadczył napastnik. "Straciliśmy kilka punktów w... nie chcę mówić, że w 'małych' meczach, ale w meczach, które dla ludzi nie były aż tak ważne, ale dla nas powinny właśnie takie być" - orzekł.

Lewandowski wypowiedział się również w temacie swoistej "zadyszki" jaka przydarzyła się Barcelonie pod koniec ubiegłego już roku. "Na początku sezonu prezentowaliśmy się bardzo dobrze. Po wielu wygranych starciach i strzelonych golach nadszedł jednak okres, w którym nie graliśmy tak, jak byśmy chcieli" - ocenił wprost. Reklama

"Może w grudniu nie znajdowaliśmy się na wysokim poziomie, ale ogólnie rzecz biorąc, jeśli spojrzy się wstecz i zwróci uwagę, że mamy tak wielu młodych zawodników, to czasami myślę, że może lepiej, że ten zły czas miał miejsce w grudniu i możemy teraz wyciągać wnioski na przyszłość" - stwierdził.

Lewandowski o "El Clasico": Chcemy wygrać ten puchar, to będzie naprawdę dobre spotkanie

Na koniec "Lewy" odniósł się też bezpośrednio do "El Clasico". "Jestem podekscytowany. Myślę, że ten finał będzie naprawdę dobrym spotkaniem i pokażemy naszą najlepszą piłkę, ponieważ są to zawsze wyjątkowe potyczki. To pierwsza okazja, aby wygrać tytuł (w sezonie - dop. red.). Chcę wygrać ten puchar. My chcemy wygrać ten puchar" - skwitował, doceniając jednak jednocześnie klasę przeciwników.

