Po falstarcie i dwóch porażkach w kiepskich stylu Chicago Fire z Robertem Lewandowskim w składzie wreszcie odniosło zwycięstwo.

Mecz z Charlotte nie zaczął się najlepiej, bo od straty gola w 18. minucie meczu. Lewandowski i spółka nie przegrywali jednak długo. Polak już po dwóch minutach odpowiedział golem - swoim pierwszym w nowych barwach - i doprowadził do remisu.

W 68. minucie Robert Lewandowski zrobił to, co przez całą karierę umiał robić najlepiej - skompletował swój ulubiony dublet. Drugi gol Polaka pozwolił Chicago Fire odnieść zwycięstwo, a on sam został wybrany najlepszym zawodnikiem meczu. Po ostatnim gwizdku stanął do rozmowy z ligowymi mediami i skomentował mecz z Charlotte.

Lewandowski wreszcie uśmiechnięty po meczu. "To bardzo ważne zwycięstwo"

- To było bardzo ważne zwycięstwo. Nie tylko dla mnie, ale dla całej drużyny. Szczególnie po dwóch meczach, w którym nie udało się wygrać - zaczął Robert Lewandowski.

- Dziś bardzo ważne było złapanie większej pewności siebie przed kolejnymi spotkaniami. Poza pierwszymi kilkoma minutami udawało nam się kontrolować grę i od razu staraliśmy się strzelić bramkę - dodał kapitan reprezentacji Polski.

- Oczywiście, musimy teraz przycisnąć, postarać się robić wiele rzeczy lepiej, ale uważam, że ten wynik jest naprawdę dobry - spuentował nowy napastnik Chicago Fire.

Mówiąc te słowa, Lewandowski wysłał swoim nowym kolegom sygnał, że właśnie w tym momencie drużyna powinna iść za ciosem i jeszcze mocniej zwiększyć swoją intensywność, aby odnosić kolejne zwycięstwa.

Kapitalny występ Roberta Lewandowskiego. Dublet Polaka i wyczekiwany triumf Chicago Fire

Po tym meczu Chicago Fire plasuje się na 4. miejscu w Konferencji Wschodniej Major League Soccer. W następnej kolejce drużyna Roberta Lewandowskiego zmierzy się z Portland Timbers - ósmym zespołem z Zachodu, który cieszy się dobrą passą czterech kolejnych meczów bez porażki (trzy zwycięstwa i jeden remis).

Aby awansować do fazy play-off sezonu 2026 Chicago Fire musi uplasować się minimum na 7. miejscu MLS. 8. i 9. lokata dawałaby mu jeszcze udział w barażach.

Robert Lewandowski Omar Vega/MLS via Getty Images Getty Images

Robert Lewandowski Omar Vega/MLS via Getty Images Getty Images





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