"Ten mecz był już zaplanowany, już nic z tym nie można zrobić . Szanuję to, że spotkanie zostało zorganizowane. Ale jeżeli teraz zapytano by mnie, czy mamy grać ten mecz, odpowiedziałbym, że nie. Nie interesuje mnie to i nie jest mi potrzebne. Ważnym meczem jest ten z Mołdawią. Za mecz z Niemcami nie dostaniemy punktów" - mówił Fernando Santos w rozmowie z redaktorem Jackiem Kurowskim w studiu TVP Sport .

Robert Lewandowski o meczu Polska - Niemcy: Najważniejszy jest mecz o punkty

"Dla nas najważniejszy jest mecz o punkty. Myślę, że trener doskonale wie, czego potrzebuje, patrząc na to, jak mało ma treningów. Santos wie, co najlepsze dla drużyny. Sam mecz z Niemcami wiadomo, jakie budzi emocje, po tym, jak grałem w Niemczech. Nie wiem, jak wyglądało przekazanie selekcjonerowi tej informacji, że zagramy z naszymi zachodnimi sąsiadami. To on jest najważniejszą osobą, która powinna decydować i wiedzieć, jakie są plany tej reprezentacji" - powiedział Robert Lewandowski w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onetem".