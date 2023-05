Lewandowski przekroczył wszelkie granice. Tego nie dokonał żaden Polak

Wygrane tytuły Roberta Lewandowskiego - polski rekord

To oczywiście pierwszy w karierze Roberta Lewandowskiego tytuł mistrza Hiszpanii. Jednak sam fakt zdobycia mistrzostwa kraju to dla polskiego napastnika chleb powszedni. Jeśli podliczymy jego wszystkie mistrzostwa, zdobyte puchary (zarówno krajowe, jak i międzynarodowe) oraz wygrane rozgrywki w niższych ligach, to okaże się, że mistrzostwo z Barceloną to dla Lewandowskiego drużynowy tytuł numer 30. Oto, co wchodzi w skład tej imponującej listy: