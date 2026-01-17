Lewandowski przegrywa w Barcelonie, nagle takie słowa Hiszpanów. Polak w głównej roli

Od 2022 roku piłkarzem Barcelony jest Robert Lewandowski. Napastnik przez długi czas był podstawowym napastnikiem drużyny i zapewniał sporą ilość bramek. Wraz z przyjściem Hansiego Flicka i upływem lat sytuacja zaczęła się nieco zmieniać. Polak wciąż był pierwszym wyborem Niemca, lecz częściej opuszczał boisko przed ostatnim gwizdkiem.

Do całkowitej zmiany doszło podczas kampanii 2025/2026. W końcu coraz lepiej spisuje się Ferran Torres, a Flick darzy Hiszpana sporym zaufaniem. Ten natomiast odpłaca się szkoleniowcowi bramkami. W aktualnym sezonie we wszystkich rozgrywkach zdobył już 15 goli, czyli o pięć więcej, niż starszy kolega z zespołu. Z tego względu coraz częściej to właśnie on zaczyna spotkanie w podstawowej "11".

Jak się okazuje jednak jest rzecz, w której Lewandowski jest lepszy od swojego konkurenta. Kilka zdań w tej sprawie zabrało "Mundo Deportivo". Hiszpański dziennik dokonał dokładnej analizy statystyk napastników, co pozwoliło im jeszcze bardziej docenić kapitana reprezentacji Polski.

Lewandowski w centrum uwagi, niesamowite liczby

Jak się okazuje Lewandowski zdobywa statystycznie częściej gola niż właśnie Ferran Torres. 37-latek na murawie spędził 1030 minut i na listę strzelców wpisał się 10 razy. To oznacza, że strzela gola średnio raz na 103 minuty. Hiszpan za to 1576 minut przełożył na 15 trafień, czyli jeden gol na 105 minut.

Najlepszy w Barcelonie pod tym względem jest Raphinha, który podczas 1124 minut gola zdobył 11 razy (średnio co 102 minuty). Taka dyspozycja Polaka nie przeszła także obojętnie Hiszpanom, którzy jasno ocenili jego formę.

- Ferran Torres wygrał walkę o pozycję podstawowego napastnika z Robertem Lewandowskim, który mimo to wciąż imponuje statystykami, biorąc pod uwagę jego staż gry. Polski napastnik strzelił 10 bramek w 1030 minut, czyli jedną na 103 minuty, niemal tyle samo, co jego dwaj koledzy z drużyny - czytamy.

