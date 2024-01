40. miejsce mu dajmy. Przecież to jest jakaś hipokryzja. Ja rozumiem, że chcieliśmy docenić kogoś jeżdżącego na rowerze, na łyżwach. My dzisiaj rozmawiamy o siatkówce w Polsce - przecież siatkówka to też jest niszowy sport. To jest sport, który jest popularny w 8-10 krajach na całym świecie

- Dlaczego my odnosimy sukcesy w siatkówce? Ponieważ to my płacimy najwięcej na całym świecie. My jesteśmy w stanie ściągnąć najlepszego zawodnika do Polski, bo my jesteśmy w stanie płacić 150-200 tysięcy miesięcznie pensji. Jak my byśmy w piłce byli w stanie płacić 20 milionów euro jednemu zawodnikowi, ośmiu kolejnym po 8 milionów, czterem po 12 i siedmiu po 6, to my byśmy też mieli jedną z najlepszych lig - stwierdził.