Lewandowski przed wielką szansą. Historyczny dzień?

Lewandowski wyrównał swój rekord w miniony weekend. Pokonując bramkarza ekipy Hoffenheim zdobył swoją 54. bramkę w roku kalendarzowym.

Do tej pory sztuka ta udała mu się tylko raz - dwa lata temu. Wtedy dobił jednak do tej granicy w wolniejszym tempie - potrzebował na to nie 46, a 58 meczów.





Robert Lewandowski poluje na kolejny rekord

Należy spytać nie czy, a kiedy "Lewy" poprawi swoje osiągnięcie. Najbliższą ku temu okazję będzie miał już w środę wieczorem, gdy jego Bayern Monachium zmierzy się w 1/16 Pucharu Niemiec z Borussią Moenchengladbach. Początek meczu o 20.45.



Obie ekipy zmierzyły się już raz w tym sezonie w meczu pierwszej kolejki Bundesligi. Padł wówczas remis 1-1, a bramkę dla mistrzów Niemiec strzelił właśnie nasz reprezentant.



Czytaj także: Co z gwiazdą Bayernu Monachium? Jest decyzja sądu



TB

Reklama