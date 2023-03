Dla Roberta Lewandowskeigo będzie to trzecie spotkanie z Realem od czasu transferu do FC Barcelony. W jesiennym klasyku na Santiago Bernabeu zaliczył asystę przy jedynym golu dla swojego zespołu w przegranym 1:3 spotkaniu, a w styczniu w Superpucharze Hiszpanii trafił do siatki pomagając drużynie w zdobyciu pierwszego trofeum w tym sezonie. Ominęło go z kolei niedawne spotkanie w ramach półfinału Pucharu Króla, wygrane przez "Dumę Katalonii" w bardzo pragmatyczny sposób.