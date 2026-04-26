Lewandowski przeciągnął strunę. Ten klub już nie czeka. Uruchomiono plan B

- Moim zdaniem, jakby poszedł do MLS, do ligi, gdzie teraz są mistrzostwa świata, gdzie jest Chicago Fire, gdzie Polonia by na każdy stadion przychodziła dla niego, byłby gwiazdą pierwszego formatu - snuł niedawno kolorową wizję Roman Kosecki, gość serwisu Meczyki.pl.

Wszystko wskazuje na to, że do takiego scenariusza nie dojdzie. Amerykanie bardzo chcieli u siebie "Lewego". Ale ich cierpliwość właśnie się wyczerpała.

Lewandowski na rozdrożu kariery. Emigracja do Stanów Zjednoczonych coraz mniej prawdopodobna

"The Athletic" informuje, że władze Chicago Fire pogodziły się z faktem, iż Lewandowski nie zdecyduje się na podpisanie kontraktu. Amerykanie gościli w tej sprawie w Barcelonie w połowie grudnia. Ich wizyta nie przyniosła jednak spodziewanych rezultatów.

Jak czytamy, klub podjął starania, by zatrzymać w zespole Hugo Cuypersa. Kontrakt 29-letniego napastnika lada moment wygasa. Umowa zawiera jednak opcję prolongaty do do 2027 roku.

W pięciu ostatnich meczach Cuypers zdobył sześć bramek. Sztab szkoleniowy Chicago Fire uważa, że wciąż warto w tego zawodnika inwestować. Zwłoka w podjęciu decyzji ze strony "Lewego" ewidentnie Belgowi pomogła.

"Mundo Deportivo" przypomina, że w najbliższych dniach na Camp Nou pojawi się Pini Zahavi. Agent Lewandowskiego przebywał w ostatnim czasie na Półwyspie Apenińskim. Tam o przyszłości swojego klienta rozmawiał z szefami Milanu i Juventusu.

Teraz pora na konkrety ze strony Barcelony. Prezes Joan Laporta chce, by Polak grał w ekipie mistrza Hiszpanii przez kolejny rok. Wbrew medialnym doniesieniom do tej pory nie sprecyzowano jednak ani warunków finansowych kolejnej umowy, ani nowej roli "Lewego" w drużynie.

