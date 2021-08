"Lewy" zaliczył niesamowity sezon 2020/2021 - w samej tylko Bundeslidze zdobył aż 41 bramek, bijąc blisko 50-letni rekord Gerda Muellera. Polski snajper przyzwyczaił kibiców do gradu bramek w kolejnych sezonach - najlepiej widać to na przykładzie ostatnich trzech lat.





Robert Lewandowski bezkonkurencyjny

Jak wyliczył na Twitterze profil Futbool_Fotos w tym właśnie okresie to Lewandowski był najczęściej strzelającym zawodnikiem z topowych lig świata. Kapitan "Biało-Czerwonych" w klubie oraz reprezentacji strzelił 136 bramek, zostawiając w tyle Cristiano Ronaldo i Leo Messiego, którzy według wyliczeń, mieli zremisować w tej klasyfikacji ze 110 golami na koncie.



Tuż za podium uplasował się Kylian Mbappe. Zawodnik Paris Saint-Germain znajdował drogę do siatek rywali 102 razy - i jest to ostatni piłkarz, który przebił "magiczną setkę". Piąty w tabeli Erlin Haaland, obecnie gracz Borussii Dortmund, zdobył przez ostatnie trzy lata 96 bramek.





Robert Lewandowski rozpoczął kolejny sezon w Bundeslidze

Reklama

Robert Lewandowski już zaczął walkę o kolejną koronę króla strzelców w Bundeslidze. W piątkowym spotkaniu Bayernu Monachium z Borussią Moenchengladbach zdobył jednego gola po asyście Joshuy Kimmicha. "Die Roten" nie byli w stanie jednak pokonać rywali - mecz zakończył się remisem 1-1.

Zdjęcie Robert Lewandowski / AFP

cze