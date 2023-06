Wstydliwa porażka reprezentacji Polski z Mołdawią wywołała naturalnie sporo dyskusji w kraju na temat kadry jako całości, ale także poszczególnych piłkarzy. Nie ominęło to Roberta Lewandowskiego , który co prawda w tamtym spotkaniu miał asystę oraz gola, ale w jego kierunku powędrowało sporo krytyki zwłaszcza za zachowanie po meczu , kiedy dopiero po pewnym czasie postanowił wyjść do dziennikarzy i odpowiedzieć na ich pytania. Wielu kibiców i ekspertów zarzuca mu wręcz zbyt słabą mentalność, by sprawować tak ważną rolę, jak bycie kapitanem drużyny narodowej.

Cezary Kucharski kwestionuje rolę Lewandowskiego w reprezentacji. "Mógłby osiągnąć więcej"

Jego pozycja od lat w polskiej piłce powoduje, że uważamy go za boga, od którego wszystko zależy. On zmienia trenerów reprezentacji, on się czuje ważniejszy niż ta kadra, PZPN, całe środowisko. To czasami przynosi pozytywne efekty, jak mu się chce. Strzela bramki, awansujemy, ale później nie ma czegoś więcej, czego oczekiwalibyśmy od piłkarza klasy światowej. Jednak z tą reprezentacją będzie czuł niedosyt, że czegoś nie dopilnował, nie zrobił, nie poprowadził. Mógł osiągnąć coś więcej, niż ćwierćfinał mistrzostw Europy

Kucharski nie poruszył co prawda wprost tematu opaski kapitańskiej, ale odniósł się do mentalności Lewandowskiego i jego wpływu na grupę. Zdaniem 51-latka napastnikowi Barcelony brakuje właśnie takich cech, by móc dać drużynie dodatkowy impuls. "Moim zdaniem nie ma takich cech wolicjonalnych, że reprezentacja pójdzie za nim w ogień, że da sygnał i będzie zmiana nastawienia" - zaczął. W dalszej części wypowiedzi odniósł się już szerzej do całej reprezentacji. "Takie lekceważenie rzadko się zdarza, ale naszym piłkarzom się zdarzyło, dlatego też w tej piłkarskiej przestrzeni dużo mówi się o mentalności. O charakterze, którego polscy gracze nie zawsze mają, albo nie zawsze im się chce. Stąd wiele pretensji kibiców, mediów, obserwatorów. W naszej rzeczywistości często się to zdarza" - podsumował.