Lewandowski pożegnał Camp Nou. Padły cztery ciosy. "Duma Katalonii" triumfuje

"Przybył jako gwiazda, odchodzi jako legenda" - nie sposób wyobrazić sobie szyld, który można by skroić w bardziej doskonały sposób. Tymi słowami dzień przed meczem z Betisem pożegnany został przez klubowe media Robert Lewandowski. Chwilę wcześniej ogłosił, że po czterech latach żegna się z Barceloną.

W niedzielny wieczór, tydzień po obronie mistrzowskiego tytułu, Polak pojawił się na Camp Nou po raz ostatni w barwach "Dumy Katalonii". W roli kapitana i w asyście kilku tysięcy rodaków na trybunach. Pożegnany występ uświetnić miał triumf nad ekipą z Andaluzji.

Lewandowski i jego ostatnie tango na Camp Nou. Rolę egzekutora przejmuje Raphinha

Mistrzowie Hiszpanii rozpoczęli spotkanie ze sporym animuszem. Już po siedmiu minutach mieli na koncie dwa celne uderzenia. W światło bramki trafiali Raphinha i Fermin Lopez.

Po kwadransie wydawało się, że w dogodnej sytuacji znajdzie się Lewandowski. Arbiter przerwał jednak akcję, odgwizdując ofsajd. Polak polował na pożegnalną bramkę z dużą determinacją.

W odpowiedzi Ez Abde pokonał Joana Garcię. Radość ekipy ze stolicy Andaluzji - mającej już zapewniony udział w Lidze Mistrzów - nie trwała jednak długo. W bramkowej akcji na pozycji spalonej znajdował się Antony, co nie umknęło uwadze głównego rozjemcy.

Kiedy wydawało się, że Betis niebezpiecznie się rozpędza, na prowadzenie wyszła Barcelona. Przed polem karnym faulowany był Raphinha. Sam podszedł do rzutu wolnego i z 20 metrów uderzył nie do obrony! Była 28. minuta.

Do przerwy rezultat nie uległ zmianie. Po przerwie worek z bramkami miał się rozwiązać. Wszyscy czekali na jedno trafienie "Lewego".

Tymczasem pierwszy kwadrans po zmianie stron mocno rozczarował. Żadna ze stron nie kwapiła się do huraganowych ataków. Brak stawki spotkania zrobił swoje.

Trzeba było dopiero fatalnego błędu Hectora Bellerina, by doczekać się korekty wyniku. Obrońca Betisu podał piłkę wprost pod nogi Raphinhi, co nie mogło skończyć się dobrze. Brazylijczyk popędził na bramkę gości, przymierzył idealnie i było 2:0!

Po kilku minutach Bellerin zagrał futbolówkę nieco dokładniej - wypuścił w bój Isco, a ten został powalony w polu karnym przez Gaviego. Po analizie VAR arbiter wskazał na jedenasty metr. Sprawiedliwość wymierzył sam poszkodowany, zdobywając gola kontaktowego.

Kwadrans przed końcem rezultat spotkania na 3:1 strzałem z dystansu ustalił Joao Cancelo. Stojący między słupkami Alvaro Valles w tej sytuacji nawet nie drgnął.

Wkrótce potem nadeszło nieuchronne. Lewandowski oddał strzał z pola karnego, przenosząc futbolówkę nad poprzeczką. Widział, że Marc Casado czeka już przy linii bocznej gotowy do zmiany. Żegnany owacją na stojąco Polak ze łzami w oczach opuścił murawę Camp Nou. Do tego obrazka będziemy wracać latami.

Statystyki meczu FC Barcelona 3 - 1 Real Betis Posiadanie piłki 62% 38% Strzały 15 7 Strzały celne 9 2 Strzały niecelne 5 2 Strzały zablokowane 1 3 Ataki 130 86

Nie mogło być inaczej, w niedzielny wieczór Robert Lewandowski założył kapitańską opaskę

Po dwóch bramkach Raphinhi (u dołu na pierwszym planie) mistrzowie Hiszpanii mieli mecz pod kontrolą

Radość przez łzy. "Lewy" tym razem nie musiał trafić do siatki, żeby zasłużyć na takie pożegnanie

