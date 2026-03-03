Lewandowski poza kadrą, a teraz takie doniesienia. W hiszpańskich mediach zawrzało
FC Barcelona we wtorkowy wieczór spróbuje dokonać wielkiego zwrotu akcji w swej rywalizacji z Atletico Madryt w Pucharze Króla i postara się wszelkimi siłami przedrzeć do finału rozgrywek mimo skrajnie niekorzystnego wyniku pierwszego spotkania z "Los Colchoneros". Ekipie z Katalonii z powodu urazu nie będzie w stanie pomóc tu Robert Lewandowski, natomiast trener Hansi Flick zdaje się mieć już jasny plan co do tego, jak ustawić klubową ofensywę bez Polaka. Tak przynajmniej zakładają hiszpańskie media.
FC Barcelona - trzeba to powiedzieć wprost - poniosła sromotną klęskę w pierwszej odsłonie półfinałowej rywalizacji z Atletico Madryt w Pucharze Króla. Podopieczni Hansiego Flicka ulegli bowiem swym oponentom aż 0:4.
Sytuacja "Blaugrany" przed rewanżem jest więc skrajnie trudna, choć oczywiście nie można wykluczyć, że zespołowi z Katalonii uda się wielka remontada. W próbie odwrócenia losów klubu w Copa del Rey nie weźmie jednak udziału Robert Lewandowski.
Polak zmaga się bowiem niestety z urazem oczodołu i obejrzymy go na murawie najwcześniej w późniejszym starciu z Athletikiem Bilbao w lidze. W związku z tym menedżer "Barcy" nie będzie mógł teraz nawet rozważyć skorzystania z umiejętności "Lewego" jeśli mowa o obsadzie pozycji numer dziewięć. Co zatem zrobi w zamian?
Hiszpanie zgodni. Tak Flick ustawi atak wobec kontuzji Lewandowskiego
Największe hiszpańskie dzienniki sportowe - "As", "Marca", "Mundo Deportivo" i "Sport" - są pewne co do tego, że na szpicy wystąpi Ferran Torres, co można uznać za dosyć standardowe rozwiązanie ze strony Flicka.
Wcześniej spekulowano nieco o tym, że Niemiec mógłby spróbować zaskoczyć "Los Rojiblancos" i ustawić w roli fałszywej "dziewiątki" Daniego Olmo - wygląda jednak na to, że Hiszpan ostatecznie zasiądzie na ławce rezerwowych i jeśli ruszy do akcji, to tylko w roli zmiennika. Taktyczny zwrot akcji jest mało prawdopodobny.
Jeśli zaś zbierzemy do kupy wszelkie medialne przewidywania, to wyjściowy skład ekipy z Camp Nou powinien prezentować się następująco: Joan Garcia - Kounde, Cubarsi, Martin, Cancelo - Pedri, Lopez, Bernal - Yamal, Torres, Raphinha.
Jedynymi, drobnymi niezgodnościami pozostaje w zasadzie to, jak zostanie ustawiona ostatecznie linia pomocy oraz to, czy zamiast Gerarda Martina jednak od pierwszego gwizdka nie obejrzymy Ronalda Araujo.
Czy "Blaugranę" stać na zwrot akcji? Już w ten wtorek hit Barcelona - Atletico
Spotkanie FC Barcelona - Atletico Madryt odbędzie się 3 marca o godz. 21.00. Zapraszamy do śledzenia boiskowych zdarzeń w transmisji telewizyjnej w Eleven Sports 1 oraz w tekstowej relacji na żywo w Interii Sport: