Lewandowski poza kadrą, a teraz takie doniesienia. W hiszpańskich mediach zawrzało

FC Barcelona - trzeba to powiedzieć wprost - poniosła sromotną klęskę w pierwszej odsłonie półfinałowej rywalizacji z Atletico Madryt w Pucharze Króla. Podopieczni Hansiego Flicka ulegli bowiem swym oponentom aż 0:4.

Sytuacja "Blaugrany" przed rewanżem jest więc skrajnie trudna, choć oczywiście nie można wykluczyć, że zespołowi z Katalonii uda się wielka remontada. W próbie odwrócenia losów klubu w Copa del Rey nie weźmie jednak udziału Robert Lewandowski.

Polak zmaga się bowiem niestety z urazem oczodołu i obejrzymy go na murawie najwcześniej w późniejszym starciu z Athletikiem Bilbao w lidze. W związku z tym menedżer "Barcy" nie będzie mógł teraz nawet rozważyć skorzystania z umiejętności "Lewego" jeśli mowa o obsadzie pozycji numer dziewięć. Co zatem zrobi w zamian?

Hiszpanie zgodni. Tak Flick ustawi atak wobec kontuzji Lewandowskiego

Największe hiszpańskie dzienniki sportowe - "As", "Marca", "Mundo Deportivo" i "Sport" - są pewne co do tego, że na szpicy wystąpi Ferran Torres, co można uznać za dosyć standardowe rozwiązanie ze strony Flicka.

Wcześniej spekulowano nieco o tym, że Niemiec mógłby spróbować zaskoczyć "Los Rojiblancos" i ustawić w roli fałszywej "dziewiątki" Daniego Olmo - wygląda jednak na to, że Hiszpan ostatecznie zasiądzie na ławce rezerwowych i jeśli ruszy do akcji, to tylko w roli zmiennika. Taktyczny zwrot akcji jest mało prawdopodobny.

Jeśli zaś zbierzemy do kupy wszelkie medialne przewidywania, to wyjściowy skład ekipy z Camp Nou powinien prezentować się następująco: Joan Garcia - Kounde, Cubarsi, Martin, Cancelo - Pedri, Lopez, Bernal - Yamal, Torres, Raphinha.

Jedynymi, drobnymi niezgodnościami pozostaje w zasadzie to, jak zostanie ustawiona ostatecznie linia pomocy oraz to, czy zamiast Gerarda Martina jednak od pierwszego gwizdka nie obejrzymy Ronalda Araujo.

Czy "Blaugranę" stać na zwrot akcji? Już w ten wtorek hit Barcelona - Atletico

Spotkanie FC Barcelona - Atletico Madryt odbędzie się 3 marca o godz. 21.00. Zapraszamy do śledzenia boiskowych zdarzeń w transmisji telewizyjnej w Eleven Sports 1 oraz w tekstowej relacji na żywo w Interii Sport:

