Lewandowski poza gronem "nietykalnych". Jedna decyzja Xaviego i wystarczyło

FC Barcelona po sezonie 2022/2023 po kilku latach powróciła na tron mistrza Hiszpanii - i absolutnie wszystkie osoby związane z ekipą ze stolicy Katalonii chciały oczywiście, by w kolejnej kampanii udało się pójść za ciosem, utrzymać pozycję czempionów i - być może nawet przede wszystkim - na nowo namieszać w rozgrywkach Ligi Mistrzów.

Lewandowski prawie dostał się do grona "nietykalnych". Xavi... zdjął go jednak w końcówce meczu

To oczywiście dopiero początek wszelkich zmagań, ale już teraz w kwesti "Blaugrany" nasuwają się pewne konkretne wnioski. Jak zwrócił uwagę Javier Gascon, dziennikarz "Mundo Deportivo", możemy mówić o wykrystalizowaniu się grupki piłkarzy nieodzownych - trzonu drużyny.

Jak dotychczas komplet minut na boisku odnotowała trójka zawodników - i są to bramkarz Marc-Andre ter Stegen, obrońca Jules Kounde oraz pomocnik Frenkie de Jong. Do tej swoistej elity "nietykalnych", jak to określono, mógł też z łatwością dostać się Robert Lewandowski.