Lewandowski poza Barceloną. Teraz komunikat z szatni. Robi się gorąco

100 mln euro za argentyńskiego napastnika - tak wyglądała pierwsza oferta transferu Juliana Alvareza, która wyszła z biur ulokowanych na Camp Nou. Efekt? Ogromna burza, która przetoczyła się przez Hiszpanię.

Władze Atletico Madryt nie zamierzały bowiem ani grzecznie odpowiadać na przedstawioną propozycję, ani tym bardziej siedzieć z założonymi rękami czekając, aż ich as zmieni barwy klubowe. Wybrali więc... publiczne kpiny z FC Barcelona, które szerokim echem niosły się po sieci.

Później po 26-latka ruszył także Real Madryt, kładąc na stół 150 mln euro. Lecz i "Królewscy" odbili się od ściany, wyśmiani przez rywala zza miedzy.

Od tamtej pory temat nieco ucichł, lecz teraz znów głośno jest o nim w hiszpańskich mediach. A wszystko przez wypowiedź płynącą z szatni Barcelony.

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Chodzi mianowicie o słowa Gaviego, którego rozgłośnia RAC1 zapytała, którą z gwiazd mundialu chciałby sprowadzić do ekipy mistrza Hiszpanii. A jego odpowiedź była jednoznaczna: "Julian Alvarez". I znów zrobiło się gorąco.

Te słowa natychmiast obiegły media na Półwyspie Iberyjskim, trafiając do największych katalońskich dzienników, podobnie jak odpowiedź Gaviego na krytykę, jaka spadła na niego, a także jego reprezentacyjnych kolegów, bo bezbramkowym remisie z Republiką Zielonego Przylądka na inaugurację mistrzostw świata.

- Spodziewałem się tego. Krytykowano mnie od debiutu. Szczerze mówiąc, nigdy się tym nie przejmowałem. Uważam to za coś normalnego w świecie futbolu. Kiedy jesteś w centrum uwagi i wszyscy cię obserwują, robią to zawsze i wszędzie - skwitował sprawę 21-latek.

Julian Alvarez JOHN THYS AFP

Robert Lewandowski Photo by URBANANDSPORT / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





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