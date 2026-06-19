Lewandowski poza Barceloną. Teraz komunikat z szatni. Robi się gorąco

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Roberta Lewandowskiego nie ma już w FC Barcelona. Nie ma też nowej klasycznej "dziewiątki", która zajęłaby jego miejsce. Marzenie mistrzów Hiszpanii jest jedno - zakontraktowanie Juliana Alvareza. Władze klubu rozpoczęły już nawet starania w tej sprawie, choć ostatnio temat ucichł. Teraz jednak znów robi się o nim gorąco, za sprawą głosu płynącego z szatni Barcelony i reprezentacji Hiszpanii.

Gavi i Robert Lewandowski w koszulkach FC Barcelony podczas meczu, otoczeni przez kibiców na trybunach.
Na zdjęciu Gavi i Robert Lewandowski za czasów wspólnej gry w barwach FC BarcelonaCRISTINA QUICLER / AFP AFP

100 mln euro za argentyńskiego napastnika - tak wyglądała pierwsza oferta transferu Juliana Alvareza, która wyszła z biur ulokowanych na Camp Nou. Efekt? Ogromna burza, która przetoczyła się przez Hiszpanię.

Władze Atletico Madryt nie zamierzały bowiem ani grzecznie odpowiadać na przedstawioną propozycję, ani tym bardziej siedzieć z założonymi rękami czekając, aż ich as zmieni barwy klubowe. Wybrali więc... publiczne kpiny z FC Barcelona, które szerokim echem niosły się po sieci.

Później po 26-latka ruszył także Real Madryt, kładąc na stół 150 mln euro. Lecz i "Królewscy" odbili się od ściany, wyśmiani przez rywala zza miedzy.

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Od tamtej pory temat nieco ucichł, lecz teraz znów głośno jest o nim w hiszpańskich mediach. A wszystko przez wypowiedź płynącą z szatni Barcelony.

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Chodzi mianowicie o słowa Gaviego, którego rozgłośnia RAC1 zapytała, którą z gwiazd mundialu chciałby sprowadzić do ekipy mistrza Hiszpanii. A jego odpowiedź była jednoznaczna: "Julian Alvarez". I znów zrobiło się gorąco.

Te słowa natychmiast obiegły media na Półwyspie Iberyjskim, trafiając do największych katalońskich dzienników, podobnie jak odpowiedź Gaviego na krytykę, jaka spadła na niego, a także jego reprezentacyjnych kolegów, bo bezbramkowym remisie z Republiką Zielonego Przylądka na inaugurację mistrzostw świata.

- Spodziewałem się tego. Krytykowano mnie od debiutu. Szczerze mówiąc, nigdy się tym nie przejmowałem. Uważam to za coś normalnego w świecie futbolu. Kiedy jesteś w centrum uwagi i wszyscy cię obserwują, robią to zawsze i wszędzie - skwitował sprawę 21-latek.

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