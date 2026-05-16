Artur Gac, Interia: Cztery lata Roberta Lewandowskiego w FC Barcelona i koniec wielkiego rozdziału w karierze tego napastnika oraz dla polskiej piłki. Jak pan na to patrzy?

Antoni Piechniczek: - Panie redaktorze, patrzę na to tak, że taka jest normalna, czytaj naturalna kolej rzeczy. Rzeczywiście my dzisiaj możemy z dumą powiedzieć i już teraz ogłosić, że się sprawdził przez te cztery lata. Myśmy mu kibicowali i z wdzięcznością oglądali jego występy, podsumowując jego mecze oraz liczbę zdobywanych bramek.

Statystyki ma fantastyczne.

- Oczywiście, po drodze wiele pobitych rekordów i tak dalej. Powiem panu, że na początku, gdy opuszczał Bayern Monachium, zastanawiałem się i nie miałem jasnej odpowiedzi.

To znaczy?

- Mówiłem sobie: "wiesz, synu, trochę ryzykujesz, bo grając do końca kariery w Monachium stawialiby ci tam pomniki". Natomiast kiedy startujesz w tak dużej niewiadomej, jak w tamtym czasie Barcelona, to ryzykujesz i masz dużo dużo do stracenia. Robert nie tylko, że nie stracił, ale jeszcze zyskał. W związku z tym dzisiaj z podniesionym czołem może opuścić Barcelonę.

To musiało się teraz wydarzyć?

- Znając ten klub i aspiracje samego Roberta, twierdzę że grałby coraz mniej. Zgodnie z biologią i tym, co było do przewidzenia, zatracił pewne cechy, które pozwalały mu osiągać tak wspaniałe wyniki, tyle bramek i wygranych meczów, do których współprowadził Barcelonę. Dzisiaj problemem staje się tylko to, gdzie on wyląduje.

I jaka tutaj jest pana optyka?

Według mnie nie mógłby wylądować na terenie Włoch i grać w jakimkolwiek liczącym się klubie w tym kraju, bo po prostu nie da rady. Natomiast rynek arabski i Stanów Zjednoczonych to jak najbardziej kierunki dla niego, tam jeszcze realnie może grać z dużym powodzeniem i satysfakcją kibiców. Najbardziej polecam mu Bliski Wschód, a na drugim miejscu USA. I chciałbym zwrócić uwagę kibiców na jeszcze jedno, bo to wszystkich interesuje.

Czyli na co?

- Nawet Leo Messi mając mniejszy zarobek w Stanach Zjednoczonych niż otrzymywałby w Arabii Saudyjskiej, cieszy się z gry w tym kraju. Dlatego, że może w nim zainwestować swój wielki kapitał. A w krajach arabskich jest to niemożliwe.

Barcelona żegna Roberta pięknymi słowami: przyszedł jako gwiazda, odchodzi jako legenda.

- Jest to rzeczywiście niesamowity komplement i wierne oddanie tego, co oglądaliśmy przez ostatnie cztery lata. Robert stał się legendą w Barcelonie i w naszej reprezentacji.

- Mimo że, co mogę z pewnym przekąsem powiedzieć, nie doczekał się sukcesów w reprezentacji na miarę tych, którzy mu piłkarsko dorównywali. Jak Deyna, Boniek, Lato, Żmuda, Szarmach, Młynarczyk. Mieliśmy całą plejadę zawodników, którzy też dawali sobie radę w liczących się klubach zachodnich. Lewandowski jest jednak jeden, zostawmy to wszystko, darujmy mu małą liczbę zdobytych bramek dla reprezentacji w mistrzostwach świata.

Wydaje się, że jego ostatecznym planem jest awans na mistrzostwa Europy i spuentowanie kariery występem na czempionacie Starego Kontynentu w 2028 roku.

- Jeśli takie ma plany, to Panie Boże daj mu zdrowie i możliwość realizacji tego pragnienia.

Rozmawiał Artur Gac, Interia

