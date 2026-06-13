Lewandowski poza Barceloną, możliwy zwrot akcji. Osiem milionów i umowa może wejść w życie

Robert Lewandowski w połowie ubiegłego miesiąca ogłosił swój rozbrat z FC Barcelona, a niedługo potem pożegnał się z kibicami "Dumy Katalonii" na Camp Nou i rozegrał także swój ostatni mecz w barwach FCB - przeciwko Valencii, na Estadio Mestalla.

Niebawem zerwane zostaną także ostatnie, formalne więzy łączące Polaka z drużyną - 30 czerwca wygaśnie oficjalnie jego dotychczasowa umowa, a on sam stanie się wolnym agentem, prawdopodobnie nie na długo, jeśli w ogóle, bo "RL9" już teraz daje się być bliskim dopięcia swych przenosin do Chicago Fire.

Tymczasem "Barca" musi pilnie rozglądać się za nową "dziewiątką", zwłaszcza że nie można wykluczyć także odejścia Ferrana Torresa z klubu. Priorytetem dla włodarzy od dawna pozostaje Julian Alvarez, ale możliwy jest też pewien zwrot akcji...

Vlahović następcą Lewandowskiego w Barcelonie? Serb ma konkretne wymagania

Jak bowiem informuje Lluis Miguelsanz z "Diario Sport" Barcelonie nie tak dawno przypomnieli o sobie agenci Dusana Vlahovicia, podając już bardzo konkretne wymagania ze strony swojego klienta. Ten chciałby ewentualnej dwuletniej umowy oraz zarobków wynoszących ok. ośmiu mln euro za sezon, do dogadania pozostałyby szczegóły dotyczące podstawy pensji oraz różnych bonusów.

W "Blaugranie" nie ukrywają, że Serb to jedynie opcja rezerwowa, ale też nie mogą się zamykać na takie rozwiązanie, zwłaszcza, że negocjacje ws. Alvareza mogą nie wypalić. Pensja Vlahovicia byłaby pokaźna, ale za to... byłby on dostępny za darmo jeśli mowa o samym transferze, bo wraz z końcem czerwca zakończy się jego kontrakt z Juventusem. "Stara Dama" proponowała mu pięć milionów euro za kampanię, ale nie spotkało się to z aprobatą napastnika...

Dusan Vlahović w ostatnim sezonie zagrał dla "Juve" w 23 spotkaniach, zdobywając 10 goli i notując dwie asysty. Nie są to może szałowe liczby, ale należy pamiętać, że gracz zmagał się mocno z kontuzjami w ostatnich miesiącach.

Dusan Vlahovic ALBERTO PIZZOLI AFP

Dušan Vlahovic AFP

Robert Lewandowski Grzegorz Wajda/REPORTER East News





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