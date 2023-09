Tomasz Ćwiąkała zwrócił uwagę na to, że Robert Lewandowski jest masowo krytykowany za sam fakt, że postanowił zabrać głos w sprawie obecnej sytuacji reprezentacji Polski , która boryka się z wielkimi kryzysami - zarówno sportowym, jak i wizerunkowym.

Znaczna część kibiców i ekspertów uważa, że Robert Lewandowski nie powinien publicznie zabierać głosu na takie tematy. Część z nich podważa jego prawo do tego na podstawie słabszej formy sportowej z ostatnich miesięcy.

Ćwiąkała zwraca uwagę na ważną rzecz. "Nie odbierajmy głosu Lewandowskiemu"

- Jeśli ktoś zamierza podważać mandat Roberta Lewandowskiego na temat rozwoju polskiej piłki i tego, co dzieje się w PZPN-ie , to znaczy, że jest osobą niespełna rozumu - powiedział stanowczo Ćwiąkała.

Komentator zauważa, że słowa Roberta Lewandowskiego były również ogromnym votum nieufności w stosunku do Polskiego Związku Piłki Nożnej i domyśla się, że Cezary Kulesza po wysłuchaniu tego wywiadu "zagotował się do tego stopnia, że musiał zdjąć marynarkę". Tomasz Ćwiąkała twierdzi, że słowa napastnika FC Barcelona zostaną wysłuchane 100 razy bardziej niż jakikolwiek program publicystyczny i mogą stanowić zdecydowanie większy asumpt do jakiejkolwiek poprawy tej "ekstremalnej" sytuacji.