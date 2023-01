Robert Lewandowski już od jakiegoś czasu spełnia się nie tylko jako światowej klasy piłkarz, ale także biznesmen . Kapitan reprezentacji Polski jest współwłaścicielem "NINE’s Restaurant & Sports Bar" w Warszawie. Jest to miejsce, gdzie można m.in. spotkać się ze znajomymi, czy obejrzeć najważniejsze wydarzenia sportowe.

Jak się okazuje, wraz z rozpoczęciem nowego roku, Robert Lewandowski postanowił... powiększyć oferowane w lokalu menu . Od tego momentu w "NINE’s" będzie można zamówić specjalnie udekorowane torty , nawiązujące do kariery piłkarskiej "Lewego".

Restauracji Lewandowskiego oferuje wyjątkowe torty

W ofercie znalazły się trzy wzory tortów. Najtańsza wersja to zielony tort ze złotymi kleksami oraz ozdobnymi piłkami. Kolejne propozycje do zielony tort z piłką i herbem obecnego klubu Roberta, FC Barcelona. Wersja najdroższa to ciasto pokryte mchem i przyozdobione małymi piłkami. Cena takich smakołyków może jednak zaskoczyć.