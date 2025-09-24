Partner merytoryczny: Eleven Sports

Lewandowski poważnie poszkodowany. Kategoryczna reakcja, wieści o Polaku zadziwiły

Damian Okła

Oprac.: Damian Okła

Niemal każda gala Złotej Piłki wywołuje dyskusję w świecie futbolu. Nie inaczej było i w poniedziałek. Choć tym razem kwestia zwycięzcy nie wzbudziła wielkich kontrowersji, o tyle na dalszych miejscach było kilka negatywnych zaskoczeń. Między innymi Robert Lewandowski zajął dopiero siedemnaste miejsce. Z takim potraktowaniem Polaka nie zgadza się były piłkarz, Jacek Ziober. Ekspert w mocnych słowach wypowiada się o pozycji napastnika.

Robert Lewandowski w barwach FC Barcelona
Robert Lewandowski w barwach FC BarcelonaUrbanandsportAFP

Kontrowersji dotyczących plebiscytu Złotej Piłki nie brakuje od dawna. Często było to spowodowane sympatiami i antypatiami dotyczącymi konkretnego piłkarza. Nierzadko kwestionowano również fakt, że inny zawodnik osiągnął zdecydowanie więcej i to on zasługiwał na triumf. Często mawia się, że plebiscyt ten to bardziej konkurs popularności niż indywidualnych osiągnięć. Przez kilka sezonów w Polsce była nadzieja, że historyczną nagrodę otrzyma Robert Lewandowski.

Kapitan reprezentacji Polski kilkukrotnie był wysoko w plebiscycie, ale nie brakowało również momentów, gdzie zajmował zatrważająco niskie miejsce, które zupełnie nie odzwierciedlało jego osiągnięć. Największe kontrowersje wywołała decyzja z 2020 roku, kiedy odwołano plebiscyt z powodu pandemii. Wówczas Lewandowski był zdecydowanym faworytem do Złotej Piłki.

Zobacz również:

Piłkarze FC Barcelona
La Liga

Ważne wieści z prosto z Barcelony, Lewandowski może na tym zyskać. Tuż przed PSG

Paweł Nowak
Paweł Nowak

    Lewandowski skrzywdzony w plebiscycie Złotej Piłki? Ekspert nie gryzł się w język

    W tym roku nie spodziewano się, że Polak uplasuje się w ścisłej czołówce. Mimo wszystko siedemnaste miejsce, jakie ostatecznie zajął Lewandowski, znów wydaje się za niskie. Barcelona zdobyła trzy puchary, napastnik zdobył 42 bramki, a mimo tego zajął tak niską lokatę. Dlatego ponownie nie brakowało głosów krytyki dotyczących plebiscytu, a negatywnie wypowiedział się również Jacek Ziober.

    Zobacz również:

    Jerzy Brzęczek skomentował wyniki Złotej Piłki i odległe miejsce Roberta Lewandowskiego w plebiscycie
    Robert Lewandowski

    Brzęczek przemówił po gali Złotej Piłki. Wprost o Lewandowskim

    Amanda Gawron
    Amanda Gawron

      - Jestem bardzo zaskoczony, że Lewandowski uplasował się dopiero na 17. miejscu. Mimo 37 lat on cały czas strzela wiele goli dla Barcelony. Jest bardzo ważną częścią zespołu, ale w tym plebiscycie zrobiono mu krzywdę. Znowu... - powiedział w rozmowie z "Faktem" były reprezentant Polski. Jego zdaniem Lewandowski powinien otrzymać Złotą Piłkę za całokształt swoich dokonań. "Za całokształt kariery należy mu się Złota Piłka. W 2020 r. bezapelacyjnie na nią zasłużył i powinien ją dostać. Może ktoś pójdzie po rozum do głowy i mu ją w końcu przyzna" - ocenia Ziober.

      Były piłkarz dodał, że za tak niską pozycją Lewandowskiego mogą stać również słabsze wyniki kadry. "Wiele osób przysłużyło się do tego, że Robert zajął taką pozycję w plebiscycie. Niestety mam na myśli grę w reprezentacji, a przede wszystkim cały ciąg negatywnych zdarzeń związanych z naszą drużyną narodową. Zawirowania z selekcjonerami, spadek do dywizji B w Lidze Narodów. Sporo tego było..." - zauważył.

      Zobacz również:

      Robert Lewandowski w 2020 roku sięgnął po upragnioną Ligę Mistrzów
      Robert Lewandowski

      Prawda o Lewandowskim obnażona. To dlatego naciskał na transfer, wszystko stało się jasne

      Bartłomiej Wrzesiński
      Bartłomiej Wrzesiński
      DJB: Czy Lewandowski ma szansę na zdobycie Złotej Piłki? WIDEODo jednej bramkiPOLSAT BOX GO
      Elegancko ubrany mężczyzna w smokingu trzyma złotą statuetkę i stoi przy mikrofonie na scenie podczas gali wręczenia nagród.
      Robert Lewandowski na gali Złotej Piłki 2022FRANCK FIFEAFP
      Piłkarz w barwach FC Barcelony z uniesionymi rękami w geście niezadowolenia na tle stadionu i widowni.
      Robert LewandowskiUrbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja