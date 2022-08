"Lewandowski powalczy o króla strzelców z Benzemą. Muszą się go nauczyć"

Za Robertem Lewandowskim pierwszy mecz w barwach FC Barcelony, (remis z Rayo Vallecano 0-0), w którym delikatnie mówiąc Polak nie zachwycił. Hiszpańska prasa wbija mu nawet szpilkę i daje do zrozumienia, że gra w La Lidze, to nie to samo co w Bundeslidze, że o zdobywanie bramek będzie znacznie trudniej.

Takiego zdania nie podziela Dariusz Dziekanowski. Były napastnik reprezentacji Polski uważa, że w meczu inaugurującym sezon w barwach Barcelony, Lewandowski zaprezentował się całkiem nieźle.

Debiut Lewandowskiego w FC Barcelonie. Dariusz Dziekanowski: Oni wkrótce dojdą do wniosku

- W meczu z Rayo Lewandowski miał kilka okazji do strzelenia gola. Był faulowany w polu karnym, moim zdaniem powinien być rzut karny, raz trafił też do siatki, ale był na pozycji spalonej. Wypracował także dobrą okazję dla Aubameyanga, w której kolega z zespołu mógł się lepiej zachować. Trzeba też zauważyć, że partnerzy z drużyny, jak Raphinia, czy Dembele byli bardzo zmotywowani, aby samemu zdobyć bramkę - mówi nam napastnik reprezentacji Polski w latach 1981-1990.

- Podejrzewam, że wkrótce sami dojdą do wniosku, że szukając Roberta w polu karnym będą większe korzyści. Muszą się nauczyć jak postrzegać zawodnika tej klasy, jakim jest Robert Lewandowski. Myślę, że trener Barcelony też zwróci na to uwagę. Robert nie potrzebuje aklimatyzacji. Gdyby wynik meczu był lepszy dla Barcelony, także ocena jego występu byłaby ogólnie bardziej pozytywna - dodaje ekspert Polsatu Sport.

Robert Lewandowski zdobędzie ponad dwadzieścia bramek w La Lidze? Dariusz Dziekanowski nie ma złudzeń

Dariusz Dziekanowski przekonuje, że Robert Lewandowski już w swoim inauguracyjnym sezonie w FC Barcelonie będzie skutecznie walczył o koronę króla strzelców La Ligi.

- Robert Lewandowski jest w stanie zdobyć ponad dwadzieścia bramek. Nie widzę przeszkód, aby nie został królem strzelców, może skutecznie powalczyć z Karimem Benzemą. Czy La Liga jest trudniejsza od Bundesligi? Nie do końca.

- W lidze hiszpańskiej dominują zazwyczaj trzy zespoły, ale w Niemczech, poza Bayernem Monachium jest też kilka innych solidnych drużyn, jak chociażby Borussia Dortmund, RB Lipsk, czy Bayern Leverkusen. W lidze niemieckiej jest także wysoki poziom - zakończył Dariusz Dziekanowski.

Okazję do zdobycia pierwszej bramki w La Lidze Robert Lewandowski będzie miał już w niedzielę. FC Barcelona zagra na wyjeździe z Realem Sociedad. Początek meczu i relacji na sport.interia.pl od g.22.

Rozmawiał Zbigniew Czyż